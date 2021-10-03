В Германии белорус в грузовике вез 41 нелегала 11 3.10.2021, 15:52

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Иллюстрационное фото

Это были граждане Ирака и Сирии.

В Германии возле Франкфурта-на-Одере задержали белоруса, который вез на грузовике 41 мигранта. Это были граждане Ирака и Сирии — кроме мужчин среди нелегалов оказались женщина и двое детей. Как сообщает sueddeutsche.de, фуру на федеральной трассе полиция проверила после полученного "сигнала", и информация подтвердилась.

Известно, что водителю-белорусу 49 лет. Ранее в том же районе был задержан грузовик, которым управлял 43-летний украинец. В нем он вез 40 мигрантов из Ирака и Ирана.

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