Партия Саакашвили проиграла местные выборы в Грузии 1 3.10.2021, 16:09

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«Грузинская мечта» остается у власти.

Центральная избирательная комиссия Грузии заканчивает подсчет голосов на местных выборах, обработаны протоколы с 3 740 участков (всего 3 473). Их выигрывает партия «Грузинская мечта».

Правящая политсила получила 46,56%, «Единое национальное движение» Михеила Саакашвили – 30,7%, сообщает телеканал «Рустави-2».

На третьем месте партия Георгия Гахарии «За Грузию» (7,79%), на четвертом – «Лела для Грузии» (2,71%). Остальные партии не прошли двухпроцентный барьер.

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