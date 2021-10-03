Мэр Парижа высказала поддержку Алесю Беляцкому 3.10.2021, 16:23

Правозащитник является почетным гражданином столицы Франции.

Мэр Парижа и политик Анн Идальго высказала поддержку руководителю незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого, который является почетным гражданином Парижа. Ее письмо в адрес правозащитника было опубликовано на сайте «Весны».

Она пишет, что, узнав об аресте Беляцкого, она решила присоединиться к Международной федерации по правам человека, чтобы высказать слова поддержки.

«Я, как и множество граждан, приверженным защите прав человека, беспокоюсь о развитии ситуации в Беларуси, где репрессии против оппозиции к существующему режиму – что бы это ни было – носят системный характер», — говорится в письме.

Идальго подчеркивает, что произвольные аресты, задержания активистов, репрессии против НКО противоречат защищаемым ценностям и принципу демократии и широко осуждаются международным сообществом.

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