В Индии гражданский самолет застрял под дорожным мостом

В Индии гражданский самолет застрял под дорожным мостом4
- 3.10.2021, 16:34
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Как он туда попал?
Самолет авиакомпании Air India застрял под пешеходным мостом на трассе Дели-Гуруграм возле аэропорта Дели.
Об этом сообщает The Times of India.
On Gurugram-Delhi highway, outside IGI airport ! pic.twitter.com/fLG0FiijkS— Deepak Sharma (@DeepakSEditor) October 2, 2021
Как пояснили на аэродроме, это старый, списанный авиакомпанией самолет, проданный новому владельцу. В момент инцидента самолет без крыльев перевозил водитель владельца, который не смог рассчитать высоту самолета и моста.
На опубликованном видео можно увидеть транспортные средства, которые едут по одной стороне шоссе, тогда как другую в значительной степени блокирует самолет.