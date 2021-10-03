В Индии гражданский самолет застрял под дорожным мостом 4 3.10.2021, 16:34

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Как он туда попал?

Самолет авиакомпании Air India застрял под пешеходным мостом на трассе Дели-Гуруграм возле аэропорта Дели.

Об этом сообщает The Times of India.

On Gurugram-Delhi highway, outside IGI airport ! pic.twitter.com/fLG0FiijkS — Deepak Sharma (@DeepakSEditor) October 2, 2021

Как пояснили на аэродроме, это старый, списанный авиакомпанией самолет, проданный новому владельцу. В момент инцидента самолет без крыльев перевозил водитель владельца, который не смог рассчитать высоту самолета и моста.

На опубликованном видео можно увидеть транспортные средства, которые едут по одной стороне шоссе, тогда как другую в значительной степени блокирует самолет.

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