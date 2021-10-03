закрыть
3 октября 2021, воскресенье, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Индии гражданский самолет застрял под дорожным мостом

4
  • 3.10.2021, 16:34
  • 2,026
В Индии гражданский самолет застрял под дорожным мостом

Как он туда попал?

Самолет авиакомпании Air India застрял под пешеходным мостом на трассе Дели-Гуруграм возле аэропорта Дели.

Об этом сообщает The Times of India.

Как пояснили на аэродроме, это старый, списанный авиакомпанией самолет, проданный новому владельцу. В момент инцидента самолет без крыльев перевозил водитель владельца, который не смог рассчитать высоту самолета и моста.

На опубликованном видео можно увидеть транспортные средства, которые едут по одной стороне шоссе, тогда как другую в значительной степени блокирует самолет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Оставшись дома, мы вернем себе страну
Оставшись дома, мы вернем себе страну Артем Черников
Ваша вина, Лукашенко
Ваша вина, Лукашенко Ирина Халип
Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа
Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа Андрей Санников
Шпионские секреты Цал Дир Бие
Шпионские секреты Цал Дир Бие Владимир Халип