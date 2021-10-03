Первым учителем у минских школьников в Сухарево стал 19-летний парень 1 3.10.2021, 16:41

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Он выпускник педколледжа.

Учителем начальных классов в минской средней школе № 2 стал в этом году 19-летний выпускник Полоцкого педколледжа Евгений Мальченок.

Для молодого человека это первое рабочее место. Евгений Мальченок родом из Докшицкого района Витебской области. После 9-го класса думал, в какой колледж поступать. Знакомые шли в Полоцкий педагогический. Решил последовать за ними. Планировал стать учителем иностранного языка, но немного не вписался в проходные баллы, сообщают «Минск-новости».

— У меня был 7,9, а зачисляли ребят с 8,0. Подал документы на другую специальность — «Начальное образование». Посчитал, что профессии смежные, — вспоминает Евгений.

В учебу втянулся, началась практика. Первые пробные уроки, классные часы в сопровождении опытных наставников. И парню все это неожиданно понравилось. — Я помню, как у малышей горели глаза, когда мы, практиканты, проводили занятия. Они ждали нашего прихода, как праздника. А мы придумывали для них разные активности, украшали класс, готовили подарочки. Старались как могли. А тем более парни! Я проходил практику со своим одногруппником. Нас слушали с открытыми ртами, что воодушевляло, — рассказывает молодой педагог. — Окончили колледж с красным дипломом. Решили покорять столицу.

В минской средней школе № 2 как раз появились вакансии учителей начальных классов. Желающих попасть в молодое учреждение образования (его открыли в Сухарево два года назад) из близлежащих домов было много: сформировали 11 первых классов! Директор, оценив высокий балл юноши, хорошие характеристики с практики, приняла молодого специалиста на работу. Так у Евгения Мальченка появился свой первый во всех смыслах класс из 25 мальчишек и девчонок.

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