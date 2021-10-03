Белорусские больницы увеличивают закупки мешков для трупов 2 3.10.2021, 16:43

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В стране бушует COVID-19.

На сайте электронной торговой площадки появилась информация о закупке Лидской центральной районной больницей 600 патологоанатомических мешков. Мешки должны поступить в медучреждение до конца текущего года, обращает внимание Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Ранее самая объемная закупка подобного товара была у Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, которая в общей сложности только с марта по август приобрела как минимум 520 патологоанатомических пакетов.

Напомним, в Беларуси практически ежедневно фиксируются рекорды заболеваемости коронавирусом. При этом цифры смертности так называемый Минздрав по-прежнему указывает крайне низкие, что резко расходится со свидетельствами врачей.

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