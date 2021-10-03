Белорусы избавляются от кредитных карточек 3.10.2021, 16:57

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Сокращение произошло в первую очередь за счет карточек «Белкарт».

В Беларуси продолжает сокращаться количество банковских платежных карточек, которые находятся на руках у населения. На 1 июля их насчитывалось 15 миллионов 277,7 тысячи штук. Это почти на 209 тысяч меньше, чем на начало этого года, следует из данных Нацбанка. Сокращение произошло в первую очередь за счет карточек «Белкарт».

Количество карточек национальной платежной системы «Белкарт» на 1 июля составило 1 миллион 706,1 тысячи. Это на 631,3 тысячи меньше по сравнению с началом этого года. По сравнению с пиком в середине 2010-х количество карточек «Белкарт» снизилось более чем в три раза.

Снизилось также количество карт Белкарт/Maestro, которыми можно расплачиваться в том числе за границей. Их количество на 1 июля составило 1 миллион 879,6 тысячи единиц. Это на 22,2 тысячи меньше по сравнению с началом года.

Лидером по количеству эмитированных карт является международная платежная система Visa — 5 миллионов 992,9 единиц. Это на 416,4 тысячи больше, чем на 1 января. Следом идет международная платежная система Mastercard с 5 миллионами 695,8 тысячами единиц выпущенных карт (на 28,1 тысячи больше, чем в начале года).

В Беларуси также выпускаются карты платежной системы UnionPay. Их количество на 1 июля составило 3,3 тысяч единиц.

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