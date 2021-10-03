Российский миллиардер: Деньги Абрамовича — это деньги Путина 3.10.2021, 17:11

Олигарх пытается как можно больше потратить, пока есть возможность.

Деньги, которыми распоряжается один из самых богатых людей России Роман Абрамович – это на самом деле деньги президента Владимира Путина, заявил в интервью основателю издания "Гордон" Дмитрию Гордону российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший близкий друг Путина Сергей Пугачев.

Об этом собеседники заговорили после заявления Пугачева, что российские бизнесмены – это "крепостные Путина".

"Деньги Абрамовича – это деньги не Абрамовича?", – спросил Гордон.

"Нет", – ответил Пугачев.

"Это деньги Путина?", – уточнил основатель издания "ГОРДОН".

"Конечно", – подтвердил бизнесмен.

По его словам, Абрамович это, "конечно", знает.

"Абрамович пытается как можно больше потратить, пока есть возможность. Но нужно понимать, что Путин – не человек договоренностей. Это не делается так: "Тебе 50%, мне 50%". Тем более с Абрамовичем. Абрамович не общался с Путиным напрямую", – утверждает Пугачев.

Он подчеркнул, что российским бизнесменам Путин "дает возможность жить".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».