Американцы о Лукашенко: Он точно не из потомков сбежавших нацистских преступников?23
- 3.10.2021, 17:25
- 18,898
Как в США восприняли интервью диктатора CNN.
Telegram-канал "CYNIC" опубликовал пост, посвященный интервью Лукашенко американскому телеканалу CNN:
Пообщался с американцами, которых привел к себе в дом и заставил посмотреть интервью полностью - весь час речей Лукашенко.
Так что операцию "Утренний Лукашенко" можно считать осуществленной. Теперь передаю вам 7 комментариев "от западного сообщества" - от людей, которые не знакомы ни с белорусской проблематикой, ни с самим Лукашенко.
Интервьюером, к слову, не очень довольны. По итогу решили, что он был слишком мягким для подобной персоны как Лукашенко.
Для справки вставляю и род деятельности людей, чтобы показать "разброс выборки". И некоторые вставляли отсылки к своей деятельности в итоговый комментарий.
1) Адвокат.
Смотря на Лукашенко, сразу понимаешь, что у него не все дома. Его даже судить нельзя - он неадекватный. В психушку и на принудительное лечение. В Беларуси экспертизу не проводят перед тем как в список кандидатов вставлять?
2) Стоматолог. Предприниматель.
Господи, храни Америку, чтоб у нас такие придурки никогда у власти не были.
3) Экономист.
Это (Было использовано именно неодушевленное it, используемое для вещей и животных) не должно управлять страной. Этому (опять it, но формы в русском я не нахожу) даже бакалеей опасно управлять - тиран и кровопийца. В Беларуси вот такое безграмотное, аморальное существо зовёт себя экономистом? Это оскорбительно. Это оскорбило лично меня.
4) Бухгалтер.
Так... Нужно попытаться быть политически корректным. Постараюсь... Не, не выходит. Удачи вам, в общем. Удачи в свержении.
5) Патологоанатом
Жду его на своем столе в кратчайшие сроки. Думаю, вы против не будете.
6) Эколог.
Я всегда требую ко всем относиться гуманно. Это первый, к кому не относится.
7) Историк.
Лично я увидел в этом вашем Лукашенко чистую копию Гитлера. Он с такой жестокостью и наглостью говорит, что ему не за что извиняться. Он точно не из потомков сбежавших нацистских преступников? Та же манера разговора надменная и презрительная ко всем. Проверьте его родословную, если это возможно. В случае чего можно будет попытаться к "списку Нюрнберга" прикрепить.
Работа CNN для западного зрителя хорошо сделана. Так что Лукашенко должен радоваться, что интервью не показали полностью на Западе. Полный "метр" даёт не совсем хвалебные результаты.