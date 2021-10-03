Американцы о Лукашенко: Он точно не из потомков сбежавших нацистских преступников? 23 3.10.2021, 17:25

18,898

Как в США восприняли интервью диктатора CNN.

Telegram-канал "CYNIC" опубликовал пост, посвященный интервью Лукашенко американскому телеканалу CNN:

Пообщался с американцами, которых привел к себе в дом и заставил посмотреть интервью полностью - весь час речей Лукашенко.

Так что операцию "Утренний Лукашенко" можно считать осуществленной. Теперь передаю вам 7 комментариев "от западного сообщества" - от людей, которые не знакомы ни с белорусской проблематикой, ни с самим Лукашенко.

Интервьюером, к слову, не очень довольны. По итогу решили, что он был слишком мягким для подобной персоны как Лукашенко.

Для справки вставляю и род деятельности людей, чтобы показать "разброс выборки". И некоторые вставляли отсылки к своей деятельности в итоговый комментарий.

1) Адвокат.

Смотря на Лукашенко, сразу понимаешь, что у него не все дома. Его даже судить нельзя - он неадекватный. В психушку и на принудительное лечение. В Беларуси экспертизу не проводят перед тем как в список кандидатов вставлять?

2) Стоматолог. Предприниматель.

Господи, храни Америку, чтоб у нас такие придурки никогда у власти не были.

3) Экономист.

Это (Было использовано именно неодушевленное it, используемое для вещей и животных) не должно управлять страной. Этому (опять it, но формы в русском я не нахожу) даже бакалеей опасно управлять - тиран и кровопийца. В Беларуси вот такое безграмотное, аморальное существо зовёт себя экономистом? Это оскорбительно. Это оскорбило лично меня.

4) Бухгалтер.

Так... Нужно попытаться быть политически корректным. Постараюсь... Не, не выходит. Удачи вам, в общем. Удачи в свержении.

5) Патологоанатом

Жду его на своем столе в кратчайшие сроки. Думаю, вы против не будете.

6) Эколог.

Я всегда требую ко всем относиться гуманно. Это первый, к кому не относится.

7) Историк.

Лично я увидел в этом вашем Лукашенко чистую копию Гитлера. Он с такой жестокостью и наглостью говорит, что ему не за что извиняться. Он точно не из потомков сбежавших нацистских преступников? Та же манера разговора надменная и презрительная ко всем. Проверьте его родословную, если это возможно. В случае чего можно будет попытаться к "списку Нюрнберга" прикрепить.

Работа CNN для западного зрителя хорошо сделана. Так что Лукашенко должен радоваться, что интервью не показали полностью на Западе. Полный "метр" даёт не совсем хвалебные результаты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».