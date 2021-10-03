Российская пропагандистка Симоньян жестко раскритиковала действия белорусских властей

Российская пропагандистка Симоньян жестко раскритиковала действия белорусских властей10
- 3.10.2021, 17:45
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Она заявила, что ситуация с Можейко — нестерпимая история.
Главный редактор российского пропагандистского издания RT Маргарита Симоньян призвала белорусские власти рассказать, что происходит с задержанным журналистом "Комсомольской правды" в Беларуси" Геннадием Можейко.
- Что происходит с журналистом Можейко? Наш коллега, сотрудник нашей Комсомолки. Мы ждем объяснений и освобождения коллеги, — написала журналистка у себя в Telegram-канале.
- Если выяснится, что журналиста Можейко действительно выкрали из Москвы (пока доподлинно это неизвестно), то это уже совсем другая история.
Нестерпимая история.
Напомню, у нас враг всея США Сноуден уже третьего американского президента пересиживает, и даже наглой и мощной Америке не приходит в голову его из России выкрасть.
С Дона выдачи нет. Ибо неча, - добавила Симоньян в своём Telegram.