В Швеции подросткам разрешат вакцинироваться, несмотря на запрет родителей 3.10.2021, 17:51

Программа начнет распространяться на подростков от 12 до 15 лет.

Муниципалитеты Швеции приняли решение разрешить подросткам вакцинироваться от коронавируса вопреки желанию их родителей. С 11 октября программа начнет распространяться на подростков от 12 до 15 лет, пишет «Новое время».

Шведская ассоциация местных властей и регионов (SKR), представляющая как региональные правительства, управляющие системой здравоохранения Швеции, так и муниципалитеты, управляющие школами, заявила, что 15-летние могут быть достаточно взрослыми, чтобы самостоятельно принимать решения. Однако отмечается, что каждый регион отдельно должен решать, хотят ли они, чтобы родители имели право голоса.

«SKR оценила правовую поддержку, которую она оказывает регионам и муниципалитетам, и теперь считает, что можно оценить, является ли человек достаточно зрелым для принятия решения в возрасте от 15 лет и старше», — сказала руководитель отдела здравоохранения Эмма Шпак.

Представители здравоохранения оценивают степень зрелости после того, как подростки заполняют анкету и отвечают на различные вопросы об их здоровье. Таким образом проверяется их понимание того, что значит вакцинация от коронавируса.

Регионы и муниципалитеты в целом должны получать письменное согласие родителей, но если между родителями и подростками в возрасте от 12 до 14 лет возникнут серьезные разногласия, в некоторых случаях медицинские работники все же могут дать индивидуальную оценку зрелости ребенка и пойти против воли родителей.

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