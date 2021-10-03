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Юлия Сливко: Забастовка — это единственный путь победы над режимом без оружия

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  • 3.10.2021, 18:02
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Юлия Сливко: Забастовка — это единственный путь победы над режимом без оружия

Давайте поддержим наших рабочих.

Telegram-канал «Баста!» опубликовал фрагмент выступления председателя стачкома «Гроднопромстроя», белорусской активистки Юлии Сливко. Она приняла участие в еженедельной акции белорусской диаспоры в Варшаве:

— Забастовка — это единственный путь победы над режимом без оружия. Неужели мы хотим бороться с оружием? Я думаю, что немногие смогут. Смогут единицы, такие, как Андрей Зельцер. Смогут, унесут свои жизни — но это слишком дорогая цена. Давайте поддержим наших рабочих. Рабочих, которые остались в Беларуси. Рабочих, которые готовы к забастовке!

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