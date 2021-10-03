Зеленский прокомментировал возможность своего выдвижения на второй срок 14 3.10.2021, 18:12

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Президент Украины подчеркнул, что хочет сделать все, что пообещал.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность своего выдвижения на второй срок.

Как передает корреспондент unian.net, об этом он заявил на брифинге в Трускавце.

"Я ничего не решил по поводу второго срока. Что касается того, что я уйду, когда выполню все обещания, то я говорил немного о другом... Я сказал, что, если мы не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде..., то мы не успеем это сделать", - отметил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что очень хочет сделать все, что пообещал.

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