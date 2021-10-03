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Зеленский прокомментировал возможность своего выдвижения на второй срок

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  • 3.10.2021, 18:12
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Зеленский прокомментировал возможность своего выдвижения на второй срок

Президент Украины подчеркнул, что хочет сделать все, что пообещал.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность своего выдвижения на второй срок.

Как передает корреспондент unian.net, об этом он заявил на брифинге в Трускавце.

"Я ничего не решил по поводу второго срока. Что касается того, что я уйду, когда выполню все обещания, то я говорил немного о другом... Я сказал, что, если мы не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде..., то мы не успеем это сделать", - отметил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что очень хочет сделать все, что пообещал.

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