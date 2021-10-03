Как приготовить идеальный ужин из тыквы 3.10.2021, 18:22

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Три рецепта.

Октябрь действительно можно считать сезоном тыквы. Именно в это время она появляется на полках супермаркетов и на рынках. Тыквенные блюда можно готовить всю зиму, ведь тыква может достаточно долго храниться, не теряя своих вкусовых качеств. Мне очень нравится тыква за свою универсальность, простоту, доступность и, конечно же, великолепный вкус, пишет украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко для «Нового времени».

Удачных вкусовых сочетаний у тыквы довольно много. Так тыква идеально сочетается с корицей, сливками, сливочным маслом, оливковым маслом, имбирем, сухими тыквенными семечками, ванилью, тимьяном, чесноком, пармезаном и апельсином. Не менее удачным дополнением станет черный молотый перец, лук и лимон. А еще мне нравится сочетание тыквы и хурмы — обязательно попробуйте приготовить такой салат по моему рецепту. Кроме супа, пюре и салатов можно приготовить даже десерт с тыквой, малиной и черным чаем. Главное не бояться экспериментов.

Плов в тыкве

Я решил приготовить свой особый вариант плова и запечь его в духовке в целой тыкве. А почему бы и нет? По моему мнению, тыква и морковь достаточно схожи между собой по текстуре, ароматам и вкусам. И поэтому в этом рецепте я решил заменить морковь тыквой. Когда будете раскладывать готовый плов по тарелкам, обязательно положите и печеную тыкву — будет невероятно вкусно!

Время приготовления — 1 час 25 минут

Порции — 4

Ингредиенты

Средняя круглая мускатная тыква — 1 шт.

Свинина (лопатка или ошеек) — 600−700 г

Корица — 2 палочки

Гвоздика — 3 бутона

Лавровый лист — 2 шт.

Куркума — 1 ст. л.

Чеснок — 1 головка

Лук — 2 шт.

Подсолнечное масло — 4 ст. л.

Рис — 300 г

Вода — 700−800 мл

Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовьте тыкву для запекания в ней плова. Хорошо ее вымойте и высушите бумажным полотенцем. Срежьте «шапочку» с той стороны, где торчит хвостик тыквы. Аккуратно выберите семена изнутри тыквы и слегка срежьте стенки тыквенной мякоти, стараясь не повредить коробку, в которой будем запекать плов. Стенки тыквы сделайте толщиной примерно 3−4 см.

Очистите от шелухи 2−3 луковицы и нарежьте их тонкими полукольцами. Обжарьте полукольца лука с 3−4 ст. л. подсолнечного масла до мягкости и прозрачности.

Свинину нарежьте небольшими порционными кусочками. Для этого блюда я рекомендую использовать свиную вырезку или мякоть свинины. Выложите на сковороду к луку кусочки свинины, чтобы тоже слегка подрумянились.

Добавьте к мясу специи: 1 ст. л. куркумы, 2 палочки корицы, 3−4 бутона гвоздики, 2 лавровых листа. Посолите по вкусу, добавив примерно 1 ч. л. соли. Половину головки чеснока очистите и пропустите через чеснокодавку. Другую половину будем использовать целыми зубчиками.

Добавьте 300 г риса. Для этого блюда я использовал длиннозерный рис. После приготовления он остается рассыпчатым, именно это и нужно для плова.

Залейте 700−800 мл воды. Тушите 15 минут, пока рис не разбухнет и не впитает в себя влагу. Попробуйте плов и досолите, если это необходимо, потому что тыква при запекании возьмет на себя часть соли.

Переложите содержимое сковороды в тыкву и распределите целые зубчики чеснока в плове. Накройте тыквенной «крышкой» и слегка смажьте тыкву снаружи подсолнечным маслом. Если необходимо, то закрепите конструкцию зубочистками. Запекайте плов в тыкве при температуре 180−200 градусов в течение часа. При подаче обязательно добавляйте мякоть тыквы, которая очень легко набирается ложкой.

Паста с тыквой и беконом

Если вы еще не знаете, то паста — одно из моих самых любимых блюд. Если мне нужно что-то быстро приготовить на ужин, то это чаще всего какая-то паста. И совсем недавно я протестировал новый рецепт пасты с тыквой и беконом. Просто готовите половину тыквы с чесноком и используете ее ароматную мякоть. Немного хрустящего бекона, сочных томатов и ароматного базилика — вот и весь секрет идеального ужина.

Время приготовления — 35 минут

Порции — 2

Ингредиенты

Тыква — 400 г

Томаты черри — 3−4 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Бекон — 3−4 полоски

Базилик — 2−3 веточки

Спагетти — 250 г

Оливковое масло — 3−4 ст. л.

Сыр Пармезан — 40 г

Корица — 1 щепотка

Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт

Полоски бекона положите на сухую разогретую сковороду и обжарьте 5−7 минут с обеих сторон, или пока он не станет хрустящим.

Небольшую тыкву помойте и разрежьте на две части. На 2 порции нам нужно запечь кусок тыквы массой около 400 г. Посолите, поперчите, выложите внутрь раздавленный чеснок и полейте оливковым маслом. Выложите на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в духовке при температуре 220−240 градусов в течение 15 минут, пока тыква не станет мягкой.

Тем временем отварите в подсоленной воде 250 г спагетти, согласно инструкции на упаковке. Я варил пасту на минуту меньше, чем написано, потому что мне нравится, чтобы она оставалась внутри немного твердой. Готовые спагетти откиньте на дуршлаг, переложите в миску и полейте немного оливковым маслом, чтобы они не слиплись.

Достаньте тыкву из духовки и с помощью ложки отделите мякоть. Добавьте ее к пасте.

В миску со спагетти и тыквой добавьте помидоры черри. Вы можете разрезать их пополам или оставить целыми. Затем добавьте оливковое масло, примерно 3 столовых ложки. Это придаст блюду особый вкус и аромат. Добавьте к пасте полоски обжаренного бекона, можете поломать их или оставить целыми.

Разложите пасту по тарелкам и посыпьте щепоткой молотой корицы, так она станет еще более ароматной и вкусной. Натрите в каждую порцию по 20 г пармезана. Добавьте листочки базилика, который всегда отлично дополняет вкус пасты.

Десерт с тыквой, малиной и черным чаем

Начните свой день с необычного и удивительно вкусного завтрака! Отбросьте в сторону бутерброды и яичницу — сегодня у нас десерт с тыквой, малиной и… черным чаем. Немного магии, и хмурое утро становится солнечным и радостным.

Время приготовления — 25 минут

Порции — 2

Ингредиенты

Тыква — 200 г

Малина (свежая или замороженная) — 3 ст. л.

Подсолнечное масло — 1 ст. л.

Кунжут — по вкусу

Чай черный (заваренный) — 50 мл

Мята (для подачи) — 1 веточка

Пошаговый рецепт

Разогрейте духовку до 180 градусов. Тыкву порежьте мелкими кубиками, сбрызните подсолнечным маслом, заверните в фольгу и запеките в духовке в течение 20 минут. Она должен стать достаточно мягкой.

Малину разомните вилкой, чтобы она пустила сок. Смешайте запеченную тыкву и малину, добавьте заваренный чай и посыпьте кунжутом.

Подавайте в фужере или на тарелке, украсив блюдо целыми ягодами малины и веточкой мяты.

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