Эксперт: Вероятно очередное обострение и на восточном фронте 1 3.10.2021, 18:28

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Фото: ТАСС

Кремль решил публично одернуть белорусский режим.

Политический обозреватель Александр Класковский в статье для naviny.by пишет о реакции Кремля на задержание корреспондента «Комсомольской правды»:

— Конечно, беспокойство Кремля по поводу свободы СМИ в Беларуси носит очень выборочный характер. Тотального разгрома негосударственной национальной прессы, ареста десятков белорусских журналистов в Москве не заметили. И обращает внимание на показательный момент:

— Кремль решил публично одернуть белорусское руководство. И это может быть болезненным для него напоминанием о целом ряде дискомфортных обещаний и обязательств. При том что в интервью CNN Лукашенко красиво рассуждал о равноправном союзе.

Тем временем правозащитники сообщили о задержании журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко. Его публикация, в которой знакомая погибшего в перестрелке с сотрудниками КГБ Андрея Зельцера положительно отозвалась о нем, похоже, и стала причиной наезда на издание.

— Что ж, если все именно так, в Кремле это могут расценить как вызов. Вдобавок и в интервью CNN, и накануне на совещании Лукашенко разворошил неприятную для Москвы тему прошлогоднего задержания 33 «вагнеровцев». Так что вероятно очередное обострение и на восточном фронте. Короче, со всех сторон подкопы, не знаешь, от кого и отбиваться, — резюмирует политический обозреватель.

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