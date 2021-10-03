Большой привет с маленького Меркурия 1 Telegram-канал «СерпомПо»

3.10.2021, 18:34

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Что нового в космосе может предложить Россия?

Пропаганда традиционно превозносит российскую космонавтику до высот, правда, рассказывая в основном об успехах космонавтики другой страны – СССР. В ответ критики приводят неблагоприятные для РФ сравнения с Соединенными Штатами и Китаем.

И вот на фоне многолетних обещаний российского начальства слетать на Венеру, Марс и Луну пришла новость о достижениях в космосе Европы и Японии. Даже от них у России с нашим уникальным словесным батутом теперь отставание.

Космический аппарат BepiColombo передал первые снимки северного полушария Меркурия с дистанции 2420 километров. Это примерно расстояние от Москвы до Парижа. Таинственный, ближайший к Солнцу мир, изрытый кратерами.

BepiColombo составлен из двух космических кораблей Bepi и Mio. На подлете к Меркурию они рассоединятся и проведут самостоятельные, дополняющие одно другое, исследования.

В России идет обсуждение годового отчета «Роскосмоса» за 2020 год, снижение его чистой прибыли в 42 раза и прочие неприятные показатели.

Но разве дело только в этом?

В сознании наших людей космос всегда был связан с мечтой, чем-то необычным, передовым. Так нас воспитывали. И великие имена прошлого обозначали такие вехи. Циолковский – мечта о полете и жизни в космосе. Королев – первые космические ракеты и первый искусственный спутник. Гагарин – первый человек в космосе. Леонов – первый человек в открытом космосе.

Что нового в космосе может предложить людям в России нынешнее руководство, разменявшее третий десяток лет неограниченного правления? Хотя бы взамен отсутствия повсеместной канализации и газификации, убогой жизни российской провинции?

Ни-че-го.

В свете дерзкого полета к Меркурию аппарата Европы и Японии эта пустота вновь вышла на первый план.

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