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В Киеве прошел марш в память об Андрее Зельцере

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  • 3.10.2021, 18:56
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В Киеве прошел марш в память об Андрее Зельцере
Фото: «Радыё Свабода»

Фотофакт.

В столице Украины несколько десятков человек прошли маршем, чтобы почтить память погибшего от пули сотрудника белорусского КГБ Андрея Зельцера.

Люди прошли центральными улицами Киева под белорусскими и украинскими флагами, скандируя «Андрей Зельцер – герой Беларуси», сообщает «Радыё Свабода».

Напомним, Андрей Зельцер — IT-шник из EPAM — застрелил ворвавшегося в его дом сотрудника КГБ. Минчанин был убит силовиками.

Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
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