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В Израиле для получения COVID-паспорта теперь необходимо иметь три прививки

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  • 3.10.2021, 19:02
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В Израиле для получения COVID-паспорта теперь необходимо иметь три прививки

Отмечается, что третью дозу вакцины получили уже 3,4 миллиона граждан.

В воскресенье, 3 октября, правительство Израиля приняло решение, что для получения COVID-паспорта необходимо получить три прививки.

Об этом сообщает Financial Times.

Соответствующим решением правительство лишило более миллиона граждан COVID-паспортов. Израиль стал первой страной, которая будет регулировать прививки как доказательство полного иммунитета.

Те, кто вакцинировался более чем полгода назад, теперь обязаны получить бустерную дозу вакцины, чтобы их COVID-паспорт продолжил действовать. Только с ним израильтяне могут посещать бары, рестораны, кафе и другие общественные места, в том числе и рабочие офисы многих компаний.

Отмечается, что третью дозу вакцины получили уже 3,4 млн граждан.

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