Глава европейской дипломатии: Афганистан в шаге от коллапса 3.10.2021, 19:41

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Гуманитарный кризис может начаться уже зимой.

Экономическая и социальная системы Афганистана приходят в упадок, что может обернуться гуманитарной катастрофой, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Чтобы избежать худшего сценария, захватившие власть талибы должны выполнить условия для увеличения международной помощи, цитирует Борреля «Зеркало недели. Украина».

«Афганистан переживает серьезный гуманитарный кризис, надвигается социально-экономический коллапс, опасный как для самих афганцев, так и для всего региона и международной безопасности в целом», - добавляет он.

С момента прихода к власти талибов, цены на продукты выросли более чем на 50%. Банковская система практически парализована и люди не могут обналичить деньги, система здравоохранения, которая во многом зависела от иностранной помощи, близка к остановке, отмечает дипломат.

Из-за заморозки 9 млрд активов Афганистана в резервах иностранных центральных банков, и вывода доходов из-за рубежа, усиливается инфляция.

«Если ситуация сохранится, с приближением зимы, можно ожидать гуманитарную катастрофу, что может спровоцировать массовую миграцию в соседние государства», - добавляет он.

По мнению главы европейской дипломатии, реакция ЕС на кризис будет зависеть от действий новых афганских властей: любое возобновление сотрудничества возможно только на условиях соблюдения законов и верховенства прав человека, в том числе прав женщин.

«Нужно, чтобы талибы сделали шаги, позволяющие международному сообществу помочь афганскому народу», - резюмировал Боррель.

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