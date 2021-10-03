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Пропагандисты вчистую проигрывают независимым блогерам и СМИ

  • 3.10.2021, 19:59
  • 2,284
Пропагандисты вчистую проигрывают независимым блогерам и СМИ

27 из 30 самых популярных каналов белорусского YouTube ведут критики режима Лукашенко.

Портал infopolicy.biz подсчитал, что среди 30 самых просматриваемых каналов белорусского YouTube в сентябре 2021 только три канала представляли медиахолдинг хунты (БелТА, ОНТ, и наиболее токсичный департамент «Белтелерадиокомпании» — АТН).

27 из 30 самых популярных каналов белорусского YouTube ведут критики режима Лукашенко и независимые медиа.

Стоит отметить, что пропагандисты зачастую прибегают к накруткам просмотров. Даже эти позиции лукашенковских медиа на площадке Youtube могут быть завышенными.

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