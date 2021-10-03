СМИ: Саакашвили въехал в Грузии в вентиляционной кабине трейлера 3.10.2021, 20:18

Грузовик прибыл в порт паромом из Украины.

Михаил Саакашвили пересек границу Грузии на трейлере. Об этом сообщает грузинское издание CNews со ссылкой на конфиденциальный источник. По информации анонима, весь путь бывший президент провел в вентиляционной кабине машины, сообщает «Радио Свобода».

Родственник водителя трейлера Элгуджи Цомая заявил, что тот давно работает водителем и возит из Грузии в Украину зелень. Уроженец Абаши якобы является и владельцем квартиры в Тбилиси, в которой был задержан Михаил Саакашвили. Ранее прокуратура назвала лишь инициалы мужчины: Э. Ц. Ему предъявлены обвинения в укрывательство преступлений.

Источник Cnews также сообщил, что трейлер пересек границу Грузии в Поти. Таким образом, можно сделать предположение, что грузовик прибыл в порт паромом из Украины. В Поти Элгуджа Цомая сменил машину и на своем личном легковом автомобиле доставил Саакашвили в Батуми.

Источник при этом опровергает информацию о том, что экс-президент находился в Грузии четыре дня, прежде чем его задержали. Он утверждает, что снятые в Батуми видео были записаны накануне вечером (вероятно, вечером 30 сентября), и выложены в сеть уже из Тбилиси.

По данным CNews, о возвращении Михаила Саакашвили на родину практически никто не знал, в том числе его ближайшие соратники.

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