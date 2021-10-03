Экономист рассказал, какую опасность увидел Лукашенко в глазах силовиков 3.10.2021, 20:27

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Процессы могут стать неуправляемыми.

В свежем стриме независимый экономист Сергей Чалый поделился своими наблюдениями о трагической истории на минской улице Якубовского и сделал несколько выводов.

— Я думаю, Лукашенко понимает, какую опасность таят в себе «налитые кровью» глаза силовиков. Кто задает повестку дня? Кто дает указания? Вопрос был в том, может ли Лукашенко приказать им остановиться, отдышаться, чтобы эта кровавая пелена с глаз спала? Он мог оказаться в ситуации, когда силовики могли стать гораздо более автономными в своих действиях, чем были до этого. Главная опасность в том, что процессы могли стать неуправляемыми. Не факт, что они такими в результате не станут, подчеркнул Чалый.

— Видимо, он интуитивно почувствовал опасность того, что может случиться очередная эволюция режима — теперь уже в окончательно неуправляемый режим «черных полковников».

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