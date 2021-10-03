Белорусы Франции пикетировали штаб-квартиру Интерпола 3.10.2021, 20:46

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Участники акции призвали организацию сотрудничать с белорусскими демократическими силами.

Белорусы Франции пикетировали штаб-квартиру Интерпола. Акция прошла 3 октября в Лионе, сообщает Telegram-канал «Баста!»

Они призывают организацию прекратить сотрудничество с властями Беларуси. Обосновывают это тем, что белорусские спецслужбы используют Интерпол для преследования оппозиционеров за рубежом Беларуси.

В пример приводят историю белоруса Макария Малаховского, которого задерживали в Польше. Также участники акции призвали организацию сотрудничать с белорусскими демократическими силами, чтобы подобные ситуации в будущем не происходили.

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