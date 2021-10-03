закрыть
3 октября 2021, воскресенье, 23:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Катар одобрил вакцины «Спутник» и китайскую Sinopharm

3
  • 3.10.2021, 20:58
  • 1,600
Катар одобрил вакцины «Спутник» и китайскую Sinopharm

Вакцинированные этими препаратами иностранные граждане смогут прилететь в страну, не предъявляя ПЦР-тест.

Министерство здравоохранения Катара сообщает, что со следующей среды полностью вакцинированные этими препаратами иностранные граждане смогут прилететь в страну, не предъявляя ПЦР-тест, сообщает РИА .

Впрочем, они все равно должны будут его сделать в течение 36 часов после въезда. Кроме того, те, кто не проживает на полуострове постоянно, должны заблаговременно пройти электронную регистрацию.

Именно вакцины «Спутник» и китайскую Sinopharm одобрены в Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Оставшись дома, мы вернем себе страну
Оставшись дома, мы вернем себе страну Артем Черников
Ваша вина, Лукашенко
Ваша вина, Лукашенко Ирина Халип
Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа
Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа Андрей Санников
Шпионские секреты Цал Дир Бие
Шпионские секреты Цал Дир Бие Владимир Халип