Катар одобрил вакцины «Спутник» и китайскую Sinopharm

Катар одобрил вакцины «Спутник» и китайскую Sinopharm3
- 3.10.2021, 20:58
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Вакцинированные этими препаратами иностранные граждане смогут прилететь в страну, не предъявляя ПЦР-тест.
Министерство здравоохранения Катара сообщает, что со следующей среды полностью вакцинированные этими препаратами иностранные граждане смогут прилететь в страну, не предъявляя ПЦР-тест, сообщает РИА .
Впрочем, они все равно должны будут его сделать в течение 36 часов после въезда. Кроме того, те, кто не проживает на полуострове постоянно, должны заблаговременно пройти электронную регистрацию.
Именно вакцины «Спутник» и китайскую Sinopharm одобрены в Беларуси.