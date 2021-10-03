Катар одобрил вакцины «Спутник» и китайскую Sinopharm 3 3.10.2021, 20:58

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Вакцинированные этими препаратами иностранные граждане смогут прилететь в страну, не предъявляя ПЦР-тест.

Министерство здравоохранения Катара сообщает, что со следующей среды полностью вакцинированные этими препаратами иностранные граждане смогут прилететь в страну, не предъявляя ПЦР-тест, сообщает РИА .

Впрочем, они все равно должны будут его сделать в течение 36 часов после въезда. Кроме того, те, кто не проживает на полуострове постоянно, должны заблаговременно пройти электронную регистрацию.

Именно вакцины «Спутник» и китайскую Sinopharm одобрены в Беларуси.

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