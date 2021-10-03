закрыть
3 октября 2021, воскресенье, 23:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Разогнавшаяся инфляция «съедает» доходы белорусов

  • 3.10.2021, 21:07
  • 2,916
Разогнавшаяся инфляция «съедает» доходы белорусов

Заработки бюджетников начали падать.

Zerkalo.io рассказывает, что в Беларуси годовая инфляция приблизилась к двузначной цифре, что заметно выше, чем изначально прогнозировали чиновники. В августе этот показатель был на уровне 9,8%.

На этом фоне растет закредитованность населения, а реальные располагаемые доходы белорусов, которые рассчитывают за вычетом налогов и с поправкой на инфляцию, замедлили рост.

В январе-июле этот показатель показал минимальный рост с конца 2017 года. Реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на рост цен, тем временем падают на протяжении семи месяцев подряд. В августе также упала средняя зарплата, также снизились заработки бюджетников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Оставшись дома, мы вернем себе страну
Оставшись дома, мы вернем себе страну Артем Черников
Ваша вина, Лукашенко
Ваша вина, Лукашенко Ирина Халип
Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа
Интервью с обезумевшим диктатором, которое взял корреспондент CNN, – это оскорбление белорусского народа Андрей Санников
Шпионские секреты Цал Дир Бие
Шпионские секреты Цал Дир Бие Владимир Халип