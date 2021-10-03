Разогнавшаяся инфляция «съедает» доходы белорусов 3.10.2021, 21:07

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Заработки бюджетников начали падать.

Zerkalo.io рассказывает, что в Беларуси годовая инфляция приблизилась к двузначной цифре, что заметно выше, чем изначально прогнозировали чиновники. В августе этот показатель был на уровне 9,8%.

На этом фоне растет закредитованность населения, а реальные располагаемые доходы белорусов, которые рассчитывают за вычетом налогов и с поправкой на инфляцию, замедлили рост.

В январе-июле этот показатель показал минимальный рост с конца 2017 года. Реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на рост цен, тем временем падают на протяжении семи месяцев подряд. В августе также упала средняя зарплата, также снизились заработки бюджетников.

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