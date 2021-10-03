Британские ученые выяснили роль охоты в жизни кошек 3.10.2021, 21:12

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Охотиться животных заставляет не голод.

Ученые из Эксетерского университета выяснили, какую роль играет охота в жизни и питании кошек. Исследование опубликовано в журнале Ecosphere.

Авторы статьи использовали радиоизотопный анализ для того, чтобы понять, чем питаются кошки. Так, перед контрольным периодом и после него они отрезали по одному вибриссу, и по соотношению изотопов углерода и других элементов вычислили источники белка в еде животного.

Согласно результатам британских ученых, подавляющее большинство рациона кошек (96 процентов) состояло из домашней пищи. На диких животных приходилось лишь 3-4 процента. По словам одной из исследовательниц Мартины Чеккетти, если у кошек есть еда от хозяев, то они питаются почти полностью ей. В итоге ученые сделали вывод, что охотиться животных заставляет не голод, а инстинкт. «Будучи хищниками, некоторые кошки могут охотиться инстинктивно, даже если они не голодны, совершая этим так называемое избыточное убийство», — пояснили они.

При этом ошейник, отпугивающий птиц, помогает уменьшить количество диких животных, на которых охотится кошка. Кроме этого исследователи также посоветовали хозяевам питомцев регулярно играть с ними и кормить их мясной пищей.

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