Что ждет тренеров, которые давили на Кристину Тимановскую 1 3.10.2021, 21:39

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Они стали фигурантами международного расследования

В последний день сентября Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) сообщил, что в отношении главного тренера сборной Беларуси по легкой атлетике Юрия Моисевича и старшего тренера команды Артура Шумака, давивших на бегунью-спринтера Кристину Тимановскую, начато официальное расследование. Им займется сам AIU при поддержке и содействии Международного олимпийского комитета. Итоги проведенной работы обещают опубликовать.

Между непосредственно попыткой высылки Тимановской в Беларусь и этим сообщением о Моисевиче и Шумаке почти ничего не было слышно. После самой провальной для белорусского спорта Олимпиады в Токио функционеры ушли в тень. «Трибуна» выяснила, какие для них могут быть последствия разбирательства AIU.

По какому поводу начато расследование?

История с бегуньей Кристиной Тимановской, благодаря которой имена Моисевича и Шумака попали в мировые СМИ, начала развиваться в конце июля в Токио. Незадолго до этого кто-то из тренеров или руководителей национальной команды по легкой атлетике (конкретных имен виновных никто так и не озвучил) не подумали о том, что Беларусь в этом виде спорта считается опасной с точки зрения употребления допинга, из-за чего существует строгая процедура в части количества и срока между взятием допинг-проб. В итоге для трех беларусок процедура не была соблюдена, и они не попали на Игры. Среди них – две бегуньи, которые должны были выступать в эстафете 4 по 400 м.

Из-за косяка чиновников (они включили дурака и не признают вину) у беларусов в Токио подвисла эстафета 4 по 400. В нее заявляют девушек совсем другого профиля – и это просто жесть

Чтобы как-то исправить ситуацию, тренерский штаб национальной команды заявил в эстафету Тимановскую, при этом не предупредив ее. Узнав это, Кристина обрушилась на функционеров с критикой на своей странице в Instagram. Ну а дальше события начали развиваться с бешеной скоростью. Уже 1 августа стало известно, что бегунью, которая на следующий день планировала стартовать на профильной дистанции в 200 метров, насильно вывозят из Токио в Минск. Однако Тимановская выбрала грамотную стратегию – в олимпийской деревне, где ее окружала белорусская делегация, не сопротивлялась, а в аэропорту смогла оторваться от пары сопровождающих и запросить защиты у японской полиции, которая ее предоставила.

«Тренер сказал, что это вопрос уже не на уровне федерации и Минспорта. Что меня нужно с Игр ликвидировать». Бегунья Тимановская боится попасть в тюрьму

Девушке удалось избежать вылета в Беларусь, где она опасалась попасть в тюрьму. В итоге она получила гуманитарную визу в Польшу и отправилась в эту страну, намереваясь побороться за место в польской легкоатлетической сборной.

Что касается Моисевича и Шумака, то о них заговорили, когда в сети появились записи их разговоров с легкоатлеткой. Они уговаривали спортсменку симулировать травму, «принять судьбу», ничего не рассказывая родным, и обвиняли в том, что она публичным сообщением о людях, которые не проследили за тестами, могла сломать их судьбы – что некомпетентность этих людей может сломать судьбы не попавших на ОИ легкоатлеток, никто почему-то не вспоминал.

НОК при этом заявил, что Тимановскую решено было выслать из Японии в связи с ее «эмоционально-психологическим состоянием» – непонятно, как оно мешает человеку выступить на своей коронной дистанции на ОИ, когда такое право честно завоевано. ГосСМИ же быстро начали заявлять, что все поведение – тщательно спланированная акция для побега из Беларуси (поражает, в скольких пунктах ей для этого должны были бы помочь госструктуры).

Впрочем, мировые спортивные чиновники не стали обращать на это внимания. Уже 1 августа МОК запросил информацию у НОК Беларуси по делу Тимановской. 3 августа Международный олимпийский комитет заявил о начале собственного расследования.

Что касается Моисевича и Шумака, то 5 августа дисциплинарная комиссия МОК приняла решение о досрочном лишении их аккредитации на Олимпиаде. Уже на следующий день функционеры отправились в Минск.

Что специалистов ждет в ближайшем будущем?

Расследование AIU, начатое в отношении Шумака и Моисевича, может длиться до двух месяцев. А вот изменения в белорусской легкой атлетике могут произойти раньше.

7 октября в Министерстве спорта пройдет аттестация национальной команды. На таких мероприятиях решается вопрос по поводу того, с кем продлевать контракт, а с кем – нет. Это касается как спортсменов, так и тренеров. Специалисты, знакомые с ситуацией, прогнозируют, что Моисевича, несмотря на его выслугу перед системой, все-таки снимут с должности главного тренера национальной команды, которую он занимает с сентября 2018 года. Для увольнения есть две причины. Во-первых, в связи с начатым против тренера расследованием. Во-вторых, за невыполнение плановых обязательств – перед национальной командой стояла задача завоевать на Олимпиаде три медали, по итогу же легкоатлеты привезли в Беларусь только одну бронзу Недосекова.

Если же говорить о перспективах Шумака, то заместителем директора РЦОП по легкой атлетике он работает с декабря 2011 года (на этом посту он сменил как раз Моисевича) и, скорее всего, сохранит свою должность. Убрать его может министр спорта, но после событий на Олимпиаде и записи, на которой Шумак не признавал никакой вины за представителями системы, такого человека вряд ли выбросят из теплого кресла, несмотря на международное расследование.

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