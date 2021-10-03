За что воюют в «Википедии»? 3 3.10.2021, 21:51

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Самые интересные истории споров о правках в энциклопедии.

«Википедия» с нами вот уже 20 лет. Кажется, совсем немного для столь важного и простого инструмента, который помогает делиться знаниями. Статьи в «Википедии» зачастую пишут простые пользователи интернета. И ничто человеческое им не чуждо. В том числе и войны. Порой по максимально странным поводам. Сегодня расскажем о забавных случаях, когда в «Википедии» разгорались войны правок: одна сторона хотела внести изменения, а другая их постоянно отменяла.

Менять статьи в «Википедии» может любой желающий. Но, в отличие от других энциклопедий, свободная интернет-энциклопедия полагается на авторитет не автора этих изменений, а источника добавляемой информации. Любая статья должна базироваться на источниках, заслуживающих доверия. Для привычных же книжных энциклопедий материалы обычно создаются авторитетными в своих сферах специалистами, а написанное ими проходит через руки рецензентов и редакторов, пишет onliner.by.

Казалось бы, все просто: есть источник, добавляем информацию, закрепляем правки. Но часто возникают ситуации, которые выливаются в тысячи и десятки тысяч правок о каком-нибудь одиночном, но спорном факте.

Это может быть в рамках политических тем, вызывающих споры из-за своей неоднозначности. Но случаются войны и в совершенно, на первый взгляд, «травоядных» статьях «Википедии». Какой диаметр был у «Звезды смерти»? Как называть город, являвшийся в разные периоды частью Польши и Германии, — Гданьском или Данцигом? Шопен был французом, поляком, поляко-французом или французо-поляком? А Никола Тесла, который родился в семье сербов в Австрийской империи, на венгерской ее половине, в Хорватии, а потом быстро натурализовался в США? Должна ли статья про анус включать изображение ануса? Если да, то какого существа?

Чей будет Нико Беллик?

Одним из самых неожиданных поводов повоевать в «Википедии» оказывается личность Нико Беллика — виртуального персонажа из Grand Theft Auto IV. Редакторы статьи долгое время не могли сойтись во мнении, какой же национальности Нико. Серб, словак, босниец, хорват или, может быть, вообще русский?

Балканский вопрос остро стоял в определении национальной принадлежности героя. Однако разработчики решили не отвечать однозначно. А потому редакторы интернет-энциклопедии, принадлежащие к разным национальностям, то и дело делали Нико своим, заставляя реагировать тех пользователей, которые хотели, чтобы виртуальный персонаж был с ними одной крови.

В итоге удалось прийти к консенсусу: национальность Нико неизвестна. Его происхождение описывают просто — ветеран неназванной войны в Восточной Европе. Имя и фамилия его указывают на балканское происхождение, Нико говорит на сербском языке, однако точно и с уверенностью об этом не может сказать ни один источник, потому что разработчики молчат.

Исполнительный директор GTA IV Дэн Хаузер отказывался конкретизировать происхождение Нико, называя его выходцем из «серой части разрушенной Восточной Европы».

Тем не менее фанаты игровой серии хорошенько изучили все, что говорит Нико в игре, и с высокой долей вероятности приписывают ему сербское происхождение.

2000-й был первым годом нового тысячелетия?

Одна из самых часто возобновляемых войн то затухает, то с новой силой вспыхивает. Касается она дат. Когда на самом деле началось новое тысячелетие? Во всем мире приход миллениума отмечали без пары месяцев 22 года назад. Цифры 1999 сменились на 2000 — наступило следующее тысячелетие.

Однако в действительности оно пришло 1 января 2001 года. Это прописано в разных ГОСТах и стандартах ISO. Беда в том, что отсчет новой эры начался сразу с 1 года. То есть был 1 год до нашей эры, а сразу за ним — 1 января 1 года нашей эры.

Немного глупо, так как сутки у нас стартуют с четырех нолей (00:00), минуты начинаются с ноля секунды. А с первым годом получилось не в рифму. Нулевого года не существует ни в юлианском, ни в григорианском календаре. Даже в календаре чучхе, где отсчет ведут от рождения Ким Ир Сена, начинают сразу с единицы.

И для многих это становится неожиданным и противоестественным фактом. Но да, тысячелетие — это тысяча лет, которая длится от первого по тысячный год включительно. Так что и второе тысячелетие — это с 1001 по 2000 год включительно.

Какое-какое море?

Море в границах Японии, двух Корей и России также затронуто войнами «Википедии». Географические названия в принципе очень часто оказываются под вопросом в зависимости от того, с какой территории на них смотрят. В нашей географии это море принято обозначать как Японское. Такое же название используют и в Японии. В Китае его иногда называют Китовым морем, в Северной Корее — Корейским восточным морем, в Южной Корее — просто Восточным.

В Корее полагают: название «Японское море» в широком обиходе укрепилось после оккупации Японией Кореи. Там настаивают, что море, омывающее берега четырех стран, должно именоваться более нейтрально. Японцы так не считают, а потому войны правок по этому поводу то и дело случаются в разных языковых сегментах «Википедии».

Как бы то ни было, но в ноябре 2020 года Международная гидрографическая организация решила утвердить в официальных морских картах название «Японское море». Точка была поставлена, но диспут продолжается.

Величайшая война

Сама «Википедия» считает самой большой и длительной войну, связанную с происхождением салата цезарь. Вялотекущее, но масштабное по времени противостояние длилось 11 лет. Одни верно писали статью: салат был придуман в Мексике в 1924 году. Тогда как силы сопротивления сеяли хаос и регулярно меняли этот факт на более забавный: салат цезарь изобрели в Древнем Риме.

Непонятно, были ли эти вандалы целенаправленными революционерами, которые решили пошалить, либо же ошибались совершенно искренне. Однако война за салат цезарь длилась долго, но правда восторжествовала. Теперь там чаще ведутся дискуссии, можно ли называть этот салат мексиканским, если сделал его итальянский иммигрант.

Рост Трампа

Наверное, самая глупая война правок на несколько лет развернулась в свободной энциклопедии из-за роста Дональда Трампа. Его захотели сделать самым высоким президентом на странице «Высота президентов и кандидатов в президенты США». Да, есть и такая страница в англоязычной «Википедии».

Сам Дональд Трамп как-то представил общественности справку от врача, где его рост был указан как равный 6 футам и 3 дюймам — 191 см, что делало его третьим по высоте президентом США.

Однако многочисленные фотографии с мировыми лидерами указывали на то, что кто-то привирает. Интернет-детективы пришли к выводу, что рост Трампа — около 186 см. Точно не больше 187 см.

Сторонники и противники Трампа принялись нещадно мучить страницу в «Википедии». Трамп превращался то в карлика с ростом 69 см, то в многометрового великана. В декабре 2019 года на этой странице было сделано 19 правок. «Я буду продолжать писать правду, пока я жив и существует эта статья», — не унимался в обсуждениях один из участников войны.

Война продолжалась и в сентябре 2021-го.

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