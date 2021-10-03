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Белорусы Польши, Литвы и Швеции поддержали предзабастовочное состояние

  • 3.10.2021, 22:26
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Белорусы Польши, Литвы и Швеции поддержали предзабастовочное состояние

На акциях белорусской диаспоры призвали к солидарности с рабочими.

Белорусы Вроцлава, Варшавы, Белостока, Быдгоща, Стокгольма и Вильнюса вышли на акции в поддержку предзабастовочного состояния.

Команда Белорусского объединения рабочих поблагодарила каждого, кто продолжает работать на общее дело:

«Такая теплая поддержка греет душу не только нам, но и белорусским рабочим, которые сейчас готовятся остаться дома. Пока мы едины, мы непобедимы. Стачке быть!» — пишет пишет Telegram-канал.

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