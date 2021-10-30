Экс-чиновник администрации Лукашенко: Введем локдаун сами 13 30.10.2021, 8:03

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Каждый белорусский чиновник держит «фигу в кармане».

Среди поддержавших десять требований Белорусского объединения рабочих есть и бывшие чиновники. В частности — бывший сотрудник Министерства иностранных дел, администрации и управления делами Лукашенко Анатолий Котов.

В интервью сайту Charter97.org он рассказал, почему белорусские чиновники держат «фигу в кармане», есть ли «итальянская забастовка» среди номенклатуры и почему с 1 ноября так важно остаться дома.

— Анатолий, вы один из подписантов письма в поддержку требований рабочих. Почему вы решили проявить солидарность?

— Во-первых, все требования выглядят абсолютно логичными. Начиная от обеспечения защиты населения от COVID, заканчивая проведением свободных выборов и восстановления прав тех же самых рабочих. Здесь можно отметить, что это касается всех тех, кто хоть где-то работает — рабочий на заводе, учитель, медик, интеллигенция.

Ничего нелогичного и криминального в этих требованиях нет и, собственно говоря, вот уже более года демократические силы, а также все здравомыслящие граждане Беларуси, добиваются выполнения определенного набора базовых требований, среди которых — остановить насилие, новые выборы, освобождение политзаключенных. Они фигурируют в любом из наборов требований: будь их три, пять или как у Белорусского объединения рабочих — десять.

— Вы записали обращение к своим бывшим коллегам, призывали их быть активными. Насколько сегодня белорусские чиновники лояльны режиму?

— Сложно назвать запуганных и уставших людей лояльными. Это лояльность сохраняется и сохранится только до момента смены режима. Потом выяснится, что никто никого и не поддерживал. Практически каждый из чиновников держит «фигу в кармане». Думаю, что сейчас один из самых популярных фильмов у них — это «Свадьба в Малиновке».

Люди устали от выполнения противоречивых требований, устали от постоянных прослушек, контроля и проверок. Естественно, что в таком режиме невозможно не только нормально работать, но и жить. Это постоянный стресс, это психологическое выгорание и, естественно, подавляющее большинство — под 90% — вздохнет с облегчением, когда можно будет вернуться к тому режиму функционирования, который был там и ранее. Когда можно было строить планы, чувствовать себя в относительной безопасности, думать о будущем. Сейчас же все думают о том, как пережить этот конкретный день, чтобы тебя желательно не арестовали.

Появилась информация, что арестовали чиновников с Минского тракторного завода, которые демонстрировали свою суперлояльность на протяжении года. Это означает, что сегодня каждый из чиновников находится на свободе ровно столько, пока хунта знает, как его эксплуатировать, а так — это расходный материал. Если ты становишься не нужен, то за тобой придут и придумают за что.

— Многие отмечают, что чиновничий аппарат в Беларуси сегодня уже работает в режиме «итальянской забастовки». Некоторые распоряжения Лукашенко спускаются на тормозах. Согласны ли вы с этим?

— Можно назвать это «итальянской забастовкой», а можно назвать это режимом самосохранения. Потому что выполнить все эти требования одновременно — невозможно. Такой режим работы существует достаточно давно, но после событий августа 2020 года это стало еще более очевидным, потому что есть часть здравомыслящих людей, которая не хочет испортить себе будущее и совсем замараться, «зашквариться», выполняя поручения по отслеживанию своих бывших (или не бывших) коллег, увольнению по политическим мотивам.

Через несколько месяцев, через полгода, через год, фраза «ну, вы же сами все понимаете», перестанет работать.

— Одна из самых острых тем сегодня — эпидемия коронавируса в Беларуси. Как бы вы охарактеризовали действия чиновников из Минздрава?

— Охарактеризовать их позитивно достаточно сложно, а точнее — невозможно. Специфика Минздрава такова, что для продвижения по карьерной лестнице там нужно быть медиком. Люди, которые понимают какие-то базовые вещи в предотвращении или борьбе с последствиями эпидемии, показали себя в качестве исполнителей, которые боятся отстоять самые элементарные, самые простые методы борьбы с пандемией. Хотя бы для того, чтобы и системе, и себе облегчить жизнь. Однако они показали, что забыли, что они изначально врачи, но стали бездумными винтиками системы, которая, к сожалению, народ в Беларуси не защищает.

— Что сегодня могут сделать чиновники, да и простые белорусы, чтобы приблизить победу демократических сил в стране?

— Нужно понять, что можно не задаваться какими-то высокопарными целями о победе демократии в Беларуси, но можно позаботиться о себе.

Любое массовое мероприятие, любой выход на работу, посещение учебного заведения — сейчас это все сопряжено с заражением COVID-19.

Можно не думать о высоких материях, но какой-то инстинкт самосохранения себя и своей семьи должен сработать.

Как это назвать? Карантин? Забастовка? Отпуск? Отгул? На самом деле — это второстепенная история. Важно сохранить жизнь себе и своим близким, но для этого, скажем так, если чиновники от медицины бояться рекомендовать введение локдауна, то каждый может решить для себя эту задачу сам.

Вопрос в том, что важнее: 500-1000 несчастных рублей зарплаты или здоровье твоих близких.

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