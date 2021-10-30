Разведка США: Уханьский институт в КНР участвовал в создании коронавирусов 8 30.10.2021, 8:06

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Китай препятствует международному расследованию происхождения COVID-19.

Спецслужбы США на данный момент не могут сделать вывод о том, является ли пандемия COVID-19 следствием передачи вируса от животного к человеку или его незапланированной «утечки» из какой-нибудь лаборатории, следует из отчета, опубликованного в пятницу офисом главы Национальной разведки США, сообщает «Голос Америки».

Согласно отчету, разведывательные ведомства США разделились во мнении по вопросу о происхождении вируса, однако аналитики не склонны думать, что вирус был разработан в качестве биологического оружия. В большинстве федеральных агентств США также не считают, что коронавирус был создан методом генной инженерии.

По данным американской разведки, Уханьский институт вирусологии в КНР участвовал в создании коронавирусов, однако из имеющихся данных неясно, был ли SARS Cov-2 генетически сконструирован учеными.

Информация о том, что исследователи Уханьской лаборатории обратились за медицинской помощью для лечения респираторного заболевания в ноябре 2019 года, «не указывает на происхождение пандемии», - говорится в отчете.

По данным четырех разведывательных агентств США, участвовавших в подготовке доклада, можно «с низкой степенью уверенности» заявить, что вирус изначально передался от животного человеку. Пятое разведывательное агентство пришло к выводу, что первое заражение человека коронавирусом произошло в связи с деятельностью Уханьской лаборатории.

Высокопоставленные официальные лица США, участвовавшие в составлении отчета, выразили надежду, что Китай все же предоставит общественности материалы, касающиеся происхождения коронавируса.

В настоящее время власти КНР сопротивляются проведению международного расследования происхождения коронавируса, и отказываются предоставить доступ к базе данных о коронавирусах Уханьского института вирусологии. Институт по-прежнему остается источником слухов о проблемах с обеспечением мер безопасности в его биолабораториях.

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