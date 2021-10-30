Новая претензия: в России продолжают «мочить» Лукашенко 18 30.10.2021, 11:45

32,860

В ход пошла «тяжелая артиллерия» – Владимир Жириновский.

В России в последнее время существенно изменилось отношение к правителю Беларуси. Говорят об этом несколько фактов, пишет «Салідарнасць».

Александра Лукашенко жестко раскритиковали на одном из центральных телеканалов – НТВ.

Кто-то «слил» в сеть результаты соцопроса ВЦИОМ в Беларуси, согласно которым популярность правителя в стране существенно ниже, чем у банкира Виктора Бабарико, который оказался за решеткой после выдвижения в президенты.

И вот новое событие, связанное с именем Лукашенко. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал правителя Беларуси: «Мы поставляем на белорусские НПЗ, а они гонят им (украинцам). Лукашенко говорят: останови поставку горючего для украинских танков».

Жириновский даже использовал оскорбительное слово, которое цитировать не будем.

Все это свидетельствует о том, что Москва по какой-то причине в последнее время явно недовольна Лукашенко.

Версий может быть две: или правитель Беларуси отказывается идти на уступки по согласованию пакета из 28 союзных программ, или не желает выполнять обещание по проведению конституционной реформы.

Кстати, на днях Лукашенко заявил, что между ним и Путиным пытаются вбить клин («Как бы ни старались в СМИ, особенно, я заметил в последнее время, вбить клин между нами»).

Однако он подтвердил проведение «высшего госсовета союзного государства» 4 ноября. Правда, состоится их общение с Путиным в видеоформате.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».