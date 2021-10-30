Как «заболеть», если хочешь остаться дома 6 30.10.2021, 12:21

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Несколько полезных советов к 1 ноября.

На дворе коронавирус, а потому высовываться на улицу точно небезопасно. Журналисты телеграм-канала «Белорусского объединения рабочих» (БОР) пообщались с медиками из проекта COVID-19 BY и выяснили, как «правильно» заболеть чтобы попасть на больничный. К слову, когда вы сидите на официальном больничном, вы еще и вытягиваете из бюджета средства, не принося ему никакого дохода. Итак, приступим.

Сладкая ангина. Берете кубик сахара, капаете на него йод и рассасываете. В результате у вас есть красное горло. Главное — не забудьте «покашлять» и сделать максимально измученный вид у врача на приеме.

Аллергия. Также можно натереть свитер красным перцем и надеть его. Раздражение на коже обеспечено. Также можно намазать нижние веки мятной зубной пастой. Красные глаза обеспечены.

Температура. Поговаривают, что если съесть грифель карандаша (не цветного), можно поднять температуру до 38 градусов. Действует или нет — неизвестно. Но практики предупреждают, что держится она до 3-4 часов. А потому лучше это делать перед походом ко врачу.

Для повышения температуры также советуют насыпать в носки соли и погулять так некоторое время. Для полноты эффекта также можно понюхать перца и лука, чтобы вызвать сопли.

Существует множество способов сымитировать ОРВИ. Тем более сейчас — самое время. Главное — будьте осторожны, соблюдайте правила, минимизирующие риск заражения коронавирусом, и не подхватите какую-нибудь болячку в поликлинике.

Соблюдайте дистанцию.

Носите маски.

Оставайтесь дома.

И помните: нет ничего хуже партизан, кроме хитрых партизан.

Стачке быть!

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

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