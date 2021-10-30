Известный врач предупредил людей, сделавших только одну прививку от COVID-19 16 30.10.2021, 8:33

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Доктор также объяснил, как разговаривать с антипрививочниками.

Известный украинский доктор Комаровский в последнее время все чаще и настоятельнее рекомендует делать прививки от коронавируса. И, кажется, люди его послушали. Но возникла новая проблема, пишет telegraf.by.

«У нас действительно сейчас страшная проблема, что люди, которые сейчас начинают прививаться, думают, что после первой прививки они становятся бессмертными. И как только ему сделали прививку, он на следующий день снимает с себя маску, перестает мыть руки и лезет в супермаркет», – заявил Евгений Комаровский.

Врач напомнил, что первая прививка — не гарантия того, что вы не заболеет.

Доктор Комаровский рассказал, что «относительно устойчивыми» против коронавируса люди становятся через две недели после второй прививки.

«Поэтому все это время – строжайшая социальная дистанция, вентиляция помещений, маска на лице и моем руки», – рассказал он.

Как разговаривать с антипрививочниками

По словам Евгения Комаровского, те же, кто выступает против прививок от CoVID-19, делают это из-за недоверия к государству и необразованности.

«…Тут государство вдруг «за бесплатно» дает нам вакцину. Выходят чиновники и говорят: мы добыли, мы купили, мы привезли. И первая мысль у людей – да это вы себя пиарите. Власть не умеет вести нормальную пропаганду. Если они что-то хотят нам объяснить, получают противоположный результат. При этом считают себя великими пиарщиками, дай им бог здоровья. Это первое», — заявил доктор.

«Второй фактор – тоже очень важный: с 2008 года в Украине практически все медиа занимались дискредитацией вакцинации. Нет такого телеканала, на котором бы не вышло ток-шоу с заплаканной женщиной, у которой ребенок умер после прививки. Вот эти сюжеты дали нам 200 тыс. случаев кори, полиомиелит, регулярные смерти от столбняка и так далее. Плюс ко всему вишенка на торте – общий уровень образования. И самое грустное – уровень учителей. Учителя у нас во главе тех, кто сопротивляется вакцинации, хотя на самом деле это должна быть интеллектуальная элита нации», – подчеркнул Комаровский.

«Чтобы эта осень не стала последней»

Ранее известный врач и ведущий Евгений Комаровский рассказал, возможно ли отличить коронавирус от гриппа, и что нужно делать, если появились первые вирусные симптомы.

«Главное, что вы должны знать, – симптомы очень похожи, особенно в первые дни заболевания. Но нет ни одного симптома, который может быть только при гриппе и не появиться при коронавирусе», — предупредил Комаровский в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина».

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