Новое исследование перевернуло представление ученых о ядре Земли

Новое исследование перевернуло представление ученых о ядре Земли3
- 30.10.2021, 9:06
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Открытие совершил специалист, изучающий сейсмические волны в Гавайском институте геофизики и планетологии.
Благодаря вовремя обнаруженной аномалии, американские ученые вкупе с японскими коллегами сделали невероятное открытие. Ранее считалось, что ядро Земли плотное и твердое, но новое исследование опровергает это утверждение.
Об этом сообщает портал ScienceDirect (перевод — planetanovosti.com).
Открытие по праву принадлежит Ретту Батлеру (Rhett Butler). Ученый занимается исследованием сейсмических волн в Гавайском институте геофизики и планетологии. Именно он первым заметил, что ядро Земли не полностью твердое, как предполагалось ранее.
Джессика Ирвинг (Jessica Irving), коллега Батлера из Бристольского университета в Великобритании, в интервью прессе пояснила, в чем уникальность этого открытия.
Наблюдая за поведением сейсмических волн, ученые делают предположения о природе тех или иных областей в недрах Земли.
В рамках своей работы Батлер заметил, что волны огибают определенные участки ядра. На основании этого он сделал предположение, что в нем есть области жидкого или наполовину твердого металла.
Это открытие гораздо важнее, чем кажется на первый взгляд. Оно может перевернуть представление не только о Земле, но и о других планетах, повлиять на дальнейшее развитие геофизики и даже астрофизики.
Сам же Батлер питает неимоверный энтузиазм по поводу своего успеха. Ученый уверен, что открыл целый новый мир. Геофизик рассчитывает, что сможет оставить свой след в истории исследования магнитного поля планеты.