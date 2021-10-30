Новое исследование перевернуло представление ученых о ядре Земли 3 30.10.2021, 9:06

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Открытие совершил специалист, изучающий сейсмические волны в Гавайском институте геофизики и планетологии.

Благодаря вовремя обнаруженной аномалии, американские ученые вкупе с японскими коллегами сделали невероятное открытие. Ранее считалось, что ядро Земли плотное и твердое, но новое исследование опровергает это утверждение.

Об этом сообщает портал ScienceDirect (перевод — planetanovosti.com).

Открытие по праву принадлежит Ретту Батлеру (Rhett Butler). Ученый занимается исследованием сейсмических волн в Гавайском институте геофизики и планетологии. Именно он первым заметил, что ядро Земли не полностью твердое, как предполагалось ранее.

Джессика Ирвинг (Jessica Irving), коллега Батлера из Бристольского университета в Великобритании, в интервью прессе пояснила, в чем уникальность этого открытия.

Наблюдая за поведением сейсмических волн, ученые делают предположения о природе тех или иных областей в недрах Земли.

В рамках своей работы Батлер заметил, что волны огибают определенные участки ядра. На основании этого он сделал предположение, что в нем есть области жидкого или наполовину твердого металла.

Это открытие гораздо важнее, чем кажется на первый взгляд. Оно может перевернуть представление не только о Земле, но и о других планетах, повлиять на дальнейшее развитие геофизики и даже астрофизики.

Сам же Батлер питает неимоверный энтузиазм по поводу своего успеха. Ученый уверен, что открыл целый новый мир. Геофизик рассчитывает, что сможет оставить свой след в истории исследования магнитного поля планеты.

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