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США высылают 55 российских дипломатов

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  • 30.10.2021, 9:25
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США высылают 55 российских дипломатов

Обстановка для РФ на дипломатическом «фронте» усугубляется.

США высылают 55 российских дипломатов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Вашингтон продолжает настаивать на том, чтобы привести к паритету численность дипломатов в двух странах, засчитывая россиян, работающих в постоянном представительстве ООН в Нью-Йорке.

«Если же сопоставлять посольства и консульские учреждения, то картина складывается совершенно иная. У американцев сейчас работают в России порядка 130 человек, тогда как в нашей миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне - менее 200», - рассказала Захарова.

«С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка на дипломатическом «фронте» только усугубится», - заявила она.

Постпред РФ Василий Небензя рассказал РИА «Новости» в пятницу, что десяткам российских дипломатов не продлили визу. В результате они не могут покинуть США, поскольку обратно через границу их не пропустят.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании списка «недружественных стран», которым будет ограничена возможность нанимать на работу в посольства граждан РФ. В перечень вошли США, в результате чего дипмиссия была вынуждена сократить штат работников вчетверо и прекратила выдачу неиммиграционных виз россиянам.

В октябре Госдепартамент включил Россию в список «бездомных наций» наряду с Венесуэлой, Йеменом, Ираном, Кубой, Ливией, Сирией, Сомали, Южным Суданом и Эритреей.

У России в США - около 400 дипломатов, но большая их часть - это сотрудники представительства при ООН.В сентябре группа сенаторов обратилась с администрации Джо Байдена с предложением выслать 300 россиян, чтобы ликвидировать дипломатический диспаритет. МИД России пригрозил Вашингтону ответными мерами вплоть до полного закрытия американских загранучреждений в России.

Переговоры о возвращении к нормальной работе посольств после массового изгнания дипломатов в первой половине октября провел замглавы МИД Сергей Рябков. Они закончились безрезультатно.

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