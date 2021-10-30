США высылают 55 российских дипломатов 7 30.10.2021, 9:25

6,186

Обстановка для РФ на дипломатическом «фронте» усугубляется.

США высылают 55 российских дипломатов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Вашингтон продолжает настаивать на том, чтобы привести к паритету численность дипломатов в двух странах, засчитывая россиян, работающих в постоянном представительстве ООН в Нью-Йорке.

«Если же сопоставлять посольства и консульские учреждения, то картина складывается совершенно иная. У американцев сейчас работают в России порядка 130 человек, тогда как в нашей миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне - менее 200», - рассказала Захарова.

«С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка на дипломатическом «фронте» только усугубится», - заявила она.

Постпред РФ Василий Небензя рассказал РИА «Новости» в пятницу, что десяткам российских дипломатов не продлили визу. В результате они не могут покинуть США, поскольку обратно через границу их не пропустят.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании списка «недружественных стран», которым будет ограничена возможность нанимать на работу в посольства граждан РФ. В перечень вошли США, в результате чего дипмиссия была вынуждена сократить штат работников вчетверо и прекратила выдачу неиммиграционных виз россиянам.

В октябре Госдепартамент включил Россию в список «бездомных наций» наряду с Венесуэлой, Йеменом, Ираном, Кубой, Ливией, Сирией, Сомали, Южным Суданом и Эритреей.

У России в США - около 400 дипломатов, но большая их часть - это сотрудники представительства при ООН.В сентябре группа сенаторов обратилась с администрации Джо Байдена с предложением выслать 300 россиян, чтобы ликвидировать дипломатический диспаритет. МИД России пригрозил Вашингтону ответными мерами вплоть до полного закрытия американских загранучреждений в России.

Переговоры о возвращении к нормальной работе посольств после массового изгнания дипломатов в первой половине октября провел замглавы МИД Сергей Рябков. Они закончились безрезультатно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».