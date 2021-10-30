Голодающий 30-й день Саакашвили призвал своих сторонников прийти на второй тур выборов

Голодающий 30-й день Саакашвили призвал своих сторонников прийти на второй тур выборов2
- 30.10.2021, 9:50
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Политик заявил, что от этого может зависеть его жизнь.
Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили голодает в руставской тюрьме 30-й день.
В его Facebook было опубликовано новое послание, в котором Саакашвили призвал своих сторонников прийти на выборы.
30 октября в Грузии в 20 из 64 муниципалитетов проводится второй тур местных выборов.
"От каждого из вас, вашего голоса и участия в выборах зависит, буду я жить или умру. Какое бы вы решение не приняли, я все равно вас люблю, безмерно люблю свою родину" – заявил Саакашвили.
В своем обращении экс-президент подчеркивает, что не желает никакой должности и хочет лишь служить Грузии.
Контекст:
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию.
Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили.
В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.
В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.
1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.
Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.
27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови, он каждый день сдает анализы.