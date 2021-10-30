В чем уникальность белорусской победы в битве под Оршей 30.10.2021, 9:55

Для Европы стало сенсацией то, как наши предки выиграли одно из самых значительных сражений в истории.

Войско Великого Княжества Литовского под началом гетмана Константина Ивановича Острожского разгромило под Оршей московских интервентов, пишет nn.by.

Это была блестящая победа над значительно превосходящим по численности московским войском, достигнутая в войне по защите своих земель своей же армией под предводительством своего, православного, гетмана.

Отцы белорусской национальной историографии считали ее ярким доказательством исторической неидентичности белорусов и великорусов. А для историков российских, наоборот, она была едва ли не самым «неудобным» событием, которое никак не вписывалось в концепцию «единого славянороссийского народа».

Для трубадуров «Великой России» агрессия Москвы против Великого княжества была справедливой борьбой за «воссоединение» земель Руси в одном государстве. Но именно Оршанская битва и разрушает тезис о православии как основе того «единства» и справедливом характере войн «за воссоединение».

В XVI в. для наших предков было естественно не только помнить о победе под Оршей, но и гордиться ею.

Православный летописец выражал благодарность гетману Острожскому за то, что его стараниями «московского врага побили», и ставил московитов в один ряд с басурманами. В эпоху жесточайшего противостояния с Москвой битву 1514 года часто упоминали в героическом контексте, называя «великой битвой Оршанской».

Та победа остановила масштабное наступление московской армии и позволила освободить города Восточной Беларуси, а в дальнейшем — способствовала развалу опасного, угрожавшего существованию ВКЛ, военного альянса Москвы с империей Габсбургов.

Так что пафосные слова о защите суверенитета отнюдь не беспочвенны. И сегодня не лишне помнить ту военную мудрость, благодаря которой наши предки одержали победу.

Напомним, что ровно 25 лет назад, 8 сентября 1992 года, в этот день военнослужащие принимали торжественную присягу на верность Беларуси.

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