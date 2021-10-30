Путин в Зазеркалье 1 Игорь Яковенко

30.10.2021, 10:04

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О ловушке «трех проклятий» для России.

Программист Савельев, который передал правозащитникам видеоархив с пыточным конвейером, объявлен в федеральный розыск и заочно арестован. Путин не будет наблюдать за этим делом, как это было с другими громкими делами в случае со Сноуденом или Wikileaks. Как так получилось, что в России поменялись местами добро и зло, правда и ложь

Программист BСергей Савельев совершил выдающийся поступок – он передал видеоархив с пыточным конвейером правозащитнику Осечкину, а тот уже начал его обнародовать.

За это МВД объявил его во всероссийский розыск, а Октябрьский районный суд Саратова заочно отправил программиста на два месяца за решетку. Савельеву вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации, составляющей служебную тайну. По данной статье ему может грозить до четырёх лет лишения свободы.

То есть, пытки – это в России такая служба. Люди служили, занимались своим делом, засовывали швабры в задний проход заключенным, а программист Савельев «неправомерно» проник в их сугубо внутреннее, сугубо служебное дело. И мало того что проник, еще и сделал их служебные пыточные занятия достоянием гласности. Найти и покарать! Такова позиция российского государства.

Савельеву удалось выехать из России во Францию, куда он добрался через одну из стран Северной Африки и сейчас он собирается просить политического убежища. ФСБ и МВД готовят материалы для его экстрадиции в Россию.

Масштабы пыточного конвейера не ограничиваются видеоархивом Савельева. По сообщению адвоката Снежаны Мунтян более четырехсот бывших заключенных подали жалобы в следственный комитет, сообщив о пытках в саратовской тюремной больнице. В эфире «Эха Москвы» Мунтян сказала, что публикация видео из исправительных учреждений Саратова побудила других заключенных написать жалобы, однако данные о количестве таких заявлений, по ее словам, занижаются.

География пыточного конвейера смутно вырисовывается, проступает частями и фрагментами благодаря отдельным фактам, которые невозможно скрыть. В апреле 2020 года в мужской исправительной колонии строгого режима № 15 ГУФСИН России по Иркутской области произошел бунт. Это был вынужденный протест против насилия со стороны сотрудников ФСИН. Беспрецедентный по своему масштабу бунт был подавлен при помощи трехсот бойцов спецназа. Судя по всему пыточный конвейер – это и есть самая суть ФСИН в совокупности с ФСБ и примкнувшим к ним МВД, а все это вместе – фундамент путинского режима…

Именно поэтому Кремль не собирается разбираться в причинах заочного ареста Сергея Савельева. На вопрос корреспондент «Эха Москвы», какова позиция президента по этому вопросу, и готов ли президент наблюдать за этим делом, как это было с другими громкими делами в случае со Сноуденом или Wikileaks, Дмитрий Песков ответил:

«Мы видели сообщение, но нам неизвестны причины, по которым он объявлен в розыск. Нет, мы не планируем разбираться, это прерогатива правоохранительных органов».

Позиция Путина, озвученная Песковым, предельно понятна: Сноуден и Ассанж раскрывали какие-то факты, касающиеся Запада, прежде всего США, и это, естественно, требовало личного участия президента России. А Савельев вскрыл систему преступлений в России, ну и какое до этого дело Путину. Он ведь явно считает себя гарантом Конституции США, не российской же, которую он сам только недавно обнулил на пеньках.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин обратился с открытым письмом к Владимиру Путину. Он спросил, знает ли президент о происходящем в тюремной системе и пообещал продолжить публикацию доказательств пыток в российских колониях. С точки зрения ожидания ответа, письмо бессмысленное, но как еще один факт, доказывающий преступную роль Кремля, акция Осeчкина имеет смысл.

В путинской России добро и зло поменялись местами. Еще три штриха для иллюстрации этой подмены.

Адвокат Иван Павлов сообщил, что его объявили в розыск. Он объясняет цель этой акции так:

«Можно, конечно, гадать, зачем это сделано, я предполагаю, что это сделано, чтобы меня зафиксировать на такой дистанции от России — сначала предприняли все меры для того, чтобы я уехал из России, теперь все предпринимают, чтобы я не вернулся туда».

Иван Юрьевич Павлов – не только российский адвокат, он еще и крупный государственный деятель, выступающий за развитие государственной открытости в России. Павлов участвовал в разработке федеральных законов «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». Специализируется в сфере защиты права на доступ к официальной информации и защите граждан от необоснованных обвинений в разглашении государственной тайны, государственной измене и шпионаже, выступает за реформирование института государственной тайны.

В 2015 году Иван Павлов получил премию Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека «за отстаивание прав человека в суде». В марте 2018 года Иван Павлов получил премию Элисон дес Форджес, присуждаемую Human Rights Watch активистам, с риском для жизни отстаивающим человеческое достоинство и права других. Выдавлен из России, объявлен в розыск.

Священник из Ульяновской области иерей Георгий Сухобокий рассказал, что его уволили после слов о готовности пожать руку Алексею Навальному. Он был пресс-секретарем в своей епархии, отвечал за ее сайт и руководил информационно-издательским отделом. Уволен из-за комментария в соцсетях к новости о том, что Алексей Навальный был удостоен Европарламентом премии имени Андрея Сахарова. Православный священник уволен за выражение поддержки заключенному, то есть, по сути, за милосердие.

Алексей Навальный занимался расследованием коррупции, награжден международной премией «Рыцарь свободы», премией Андрея Сахарова – главной премией Евросоюза. В России сидит в тюрьме и будет сидеть пока Путин в Кремле.

Зазеркалье — вымышленное пространство, сказочная страна по ту сторону зеркала, — место, где положение вещей доведено до абсурда. Вы поднимаете правую руку, а из Зазеркалья видится, что левую. В российском Зазеркалье зло прочно заняло место добра, а ложь вытеснила правду.

Программист Савельев, адвокат Павлов, священник Сухобокий, политик Навальный – люди очень разные и по роду деятельности и по уровню известности, но их объединяет одно – они все преследуются за то, что в нормальном мире считается добром, а в нашем Зазеркалье – дурным делом, злом.

В чем причина?

В вузе, где я преподаю много лет, на первом этаже студентов встречает бюст Александра Невского – самого почитаемого святого. Александр Невский канонизирован Русской православной церковью в лике чудотворцев при Иване Грозном на Московском Соборе 1547 года. Этот человек выклянчивал в Орде поддержку, натравливал Орду на русские города, выкалывал людям глаза. Новгород, который он раздавил, был вполне европейским городом, членом Ганзейского союза. Берестяные грамоты 11-12 веков свидетельствовали о практически поголовной грамотности в том числе крестьян и детей – есть грамота написанная ребенком 6-7 лет. Александр Невский был одним из тех, кто подложил Русь под Орду, закрыл для нее европейский путь развития. Его союзником и одним из главных бенефициаров ордынства стала Русская православная церковь.

Православное проклятие

Разделение мира на добро и зло закладывается культурой, которая веками формировалась на религиозной основе. Гаити – самая нищая и несчастная страна в мире. С 1804 года там государственной религией является вуду. Это религия, где богу вообще наплевать на людей и всем правят духи, требующие кровавых жертвоприношений, где люди верят в оживший мертвецов зомби и в то, что если выколоть глаза кукле, твой враг ослепнет. Культура, основанная на религии вуду, не позволяет отличать добро от зла и поэтому люди на Гаити живут в аду. На другой части того же острова находится Доминиканская республика, где нет вуду и эта страна считается самой удобной для жизни людей страной Карибского бассейна.

Благодаря православию в России до 18 века не было ни одного ученого, православный принцип симфонии подкладывал церковь под любую власть, делал РПЦ обслугой любой власти: хоть ордынской, хоть советской, хоть путинской, требовал слепого подчинения человека - власти, а православный принцип соборности был всегда направлен против автономности личности. Речь не идет о призывах запрета РПЦ и православия, но для того чтобы освободиться от этой исторической гири, сбросить с себя православное проклятие необходима глубокая секуляризация общества, лишение РПЦ фактического статуса государственной церкви, создание атмосферы подлинной свободы совести, равенства всех конфессий.

Имперское проклятие

Другая причина Зазеркалья – имперство, преклонение перед своей огромностью, болезненное стремление стать еще огромнее. Приоритет пространства над временем. Россия все время обменивала историческое время на пространство. Территория – все, люди и историческое время – ничто. За оккупацию Крыма заплатили катастрофической потерей исторического времени, оказались в изоляции и откатились на десятилетия назад. Империя формирует имперского человека. Глядя на карту России, имперский человек восторгается ее огромностью и хочет сделать ее еще больше. Подобно человеку с нарушением пищевого поведения, имперский человек готов «пожирать» территорию и не способен остановиться в своем «обжорстве». «Границы России не кончаются нигде», - внушал школьнику свои геополитические взгляды Путин, и это был тот редкий случай, когда он был искренен.

Проклятия инверсии, нетерпения и соблазна простых решений

Имперское государство, лишенное исторического противовеса в виде церкви, своей громоздкой тушей раздавило общество. Раздавленное общество не может вырабатывать устойчивые ценности, в результате чего в России смена ценностей происходит мгновенно, в историческое мгновенье полюса меняются. Проклятая русская инверсия. Вчера восхищались Западом и готовы были идти за ним, сегодня Запад проклинаем и грезим о его погибели. Вот только что весело смеялись, прощаясь с утопией коммунизма, а сегодня, поглядывая на Китай, ведомый КПК, бормочем задумчиво себе под нос: «а не поспешили ли мы, ведь в этом что-то есть».

Выбирая между Великой хартией вольности и Великой ясой Чинзисхана, Россия всегда выбирает последнее. Потому что так проще. Забить болт молотком быстрее, чем завинчивать его гаечным ключом. Ну и что же что развалится, зато быстро. Строить сложную конструкцию, включающую в себя позиционные конфликты, сдержки и противовесы – зачем? Нам же надо быстрее. Ведь «какой русский не любит быстрой езды!». В итоге русская птица-тройка веками стоит на обочине истории…

Путин сейчас старательно ведет дело к распаду России и это, увы, не будет безболезненной процедурой. Напрасно радуются те, кто, ненавидя путинский режим предвкушают гибель государства. Оно, государство, рухнув, неизбежно погребет под своими обломками массу людей, и не только тех, кто находится на территории России. Но без распада империи от имперского синдрома избавление невозможно.

Процесс выхода из Зазеркалья будет очень трудным и мучительным, но думать над тем как из него выходить надо сейчас. Потому, что когда путинский режим рухнет, а это непременно произойдет, в открывшееся окно возможностей немедленно насуют новых простых решений. А что может быть проще очередного фашизма в новой оболочке?

Игорь Яковенко, blogspot.com

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