Как блогер-ябатька подставил Азаренка и Придыбайло 8 30.10.2021, 10:21

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Лукашисты опозорились в эфире независимого телеканала.

Провластные «политологи» Боровик и Дзермант недавно взялись комментировать требование США о закрытии белорусского генконсульства в Нью-Йорке. Докомментировались до того, что стали жалеть американских туристов, которых якобы «в Беларуси было немало», сообщает телеканал «Белсат».

Если бы эти два провластных политолога имели привычку искать доказательства своим словам, то заглянули бы на сайт Национального статистическгого комитета и узнали бы, что, на самом деле, американцы редко выбирают Беларусь для путешествий.

Мы решили рассказать об этом лично Алексею Дзерманту.

« – Алексей, здравствуйте.

— Здрасьте.

— Меня зовут Иван, я журналист. Звоню вам за коротеньким комментарием. У вас там недавно звучала информация, что США сами своими действиями ухудшают положение наших граждан и своих тоже. Немало американцев путешествовало и проживает в нашей стране. Хотел бы у вас уточнить: немало американцев проживает и путешествует – это сколько?

— К сожалению, не в курсе. Это надо в консульскую службу обращаться. Я точной цифрой не владею.

— А почему вообще пришли к такому выводу, что вот немало американцев путешествует? Потому что я посмотрел…

— А вы с какого СМИ?

— Я представляю программу «Лукавые новости».

— А. До свидания.

— Почему?»

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