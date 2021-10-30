Умер известный советский телеведущий Игорь Кириллов 30.10.2021, 10:53

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Более 20 лет он был диктором новостной программы «Время».

На 90-м году жизни скончался советский телеведущий и диктор Игорь Кириллов.

Об этом сообщил РБК администратор и помощник ведущего.

«Игорь Кириллов скончался. Это, к сожалению, так, пожилые люди уходят. Он не болел никакой короной, только вчера обсуждал условия участия в съемках программы «Секрет на миллион» у Леры Кудрявцевой. Он просто не проснулся, ушел тихо. Никаких приступов не было. Похоронами, я так понимаю, будет заниматься «Первый канал», вероятно, о дате похорон также сообщат они», — сказал помощник ведущего.

Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. После школы поступил во ВГИК, окончил первый курс, но затем вынужден был уйти. В 1955 году окончил Высшее театральное училище им. Щепкина.

На телевидении начал работать с 1957 года. Сначала он занимал должность помощника режиссера музыкальной редакции, а затем стал диктором. Он вел такие программы, как «Последние известия», «Новости» и «Голубой огонек». На протяжении более 20 лет Кириллов был диктором новостной программы «Время». С 1965 до конца 1980-х годов был комментатором Парада Победы на Красной площади. В 1990-е годы Кириллов вел программы «Взгляд», «Телескоп», «Экслибрис» и был художественным руководителем канала «Деловая Россия». С 2000 года был диктором отдела телевизионного производства дирекции оформления эфира «Первого канала».

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