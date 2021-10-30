Санкции против Лукашенко: потери растут, перспективы для режима туманны 30.10.2021, 11:19

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Особенная острая ситуация — в промышленном комплексе.

Давление со стороны мирового сообщества на режим Лукашенко в Беларуси все нарастает, пишет сайт sportyv.info

Между тем поступают новые сообщения о серьезном уроне для и без того ослабленной правлением Лукашенко экономики Беларуси. По словам заместителя премьер-министра РБ Юрия Назарова, потери белорусских НПЗ из-за санкций составили уже 80 млн. долларов. При этом чиновник осознает, что на попятную в отношениях с прогрессивным миром Александр Лукашенко идти не собирается, а значит, давление санкций будет нарастать. «К сожалению, мы понимаем, что санкционная ситуация — это надолго, и она в дальнейшем может быть ощутимой для экономики нашей страны», — цитирует Назарова БелТА.

И это не является сюрпризом — под влиянием санкций все тяжелее ситуация для промышленного комплекса Беларуси: издержки у подсанкционных предприятий растут, возникает необходимость замены поставщиков комплектующих, сырья и материалов, а при этом увеличиваются сроки прохождения платежей.

Некоторые из санкций направлены на банковский сектор, что влечет ухудшение условий заимствований: сроки предоставляемых ресурсов сокращаются, включаются дополнительные требования, и все это в конечном итоге сказывается на конечной цене продукции, а значит, и на ее конкурентоспособности. Потому неудивительны вести о том, что еще недавно крепкие предприятия Беларуси приблизились к грани своего существования, за которой — банкротство.

Лучше всего о состоянии экономики Беларуси говорят действия властей, едва успевающих перекраивать показатели бюджета государства. Изначально дефицит госказны на 2021 год был запланирован в размере 4,047 млрд. рублей, но уже весной плановую дыру в бюджете увеличили в полтора раза — до 6,006 млрд. рублей, а в августе еще раз подкорректировали цифру — дефицит увеличился до 6,052 млрд. рублей.

Как известно, санкции против Беларуси уже ввели США, Великобритания, Канада и Швейцария. ЕС выступил сразу с несколькими санкционными пакетами, включая самые жесткие — секторальные ограничения, запретив экспорт в европейские страны главных белорусских экспортных товаров — калийных удобрений и, частично, нефти, а также прикрыв финансирование государственных проектов и предприятий. Канада, Швейцария и Великобритания ввели аналогичные секторальные санкции, а США — против нескольких белорусских чиновников и компаний.

Основными экспортными секторами белорусской экономики остаются калий и нефть. Рынки сбыта в: Украине, Великобритании и ЕС. Беларусь занимает около 20 процентов мирового рынка калийных удобрений, но теперь ситуация на этом рынке может измениться, и не в пользу РБ. Потому нисколько не удивительны новости о том, что ОАО «Беларуськалий» не может рассчитаться с подрядчиками за оказанные услуги.

Санкции США, в отличие от европейских, принимались с вторичным эффектом: попасть под них можно за сотрудничество с подсанкционными предприятиями. Этим они и опасны, ведь такие компании вмиг превращаются в токсичных партнеров для своих контрагентов.

Более серьезный удар, чем по калийному сектору, европейские санкции могут нанести нефтепереработчикам. Беларусь покупала нефть у России, перерабатывала ее и продавала в ЕС и Украину в идее продуктов с добавленной стоимостью. Но теперь в разъяснениях ЕС говорится, что запрет наложен не только на нефтепродукты, но и на нефть, что экспортируется из Беларуси.

Существенными можно считать и британские санкции, ведь на Объединенное Королевство приходилось примерно 30 процентов экспорта белорусских нефтепродуктов. Санкции Швейцарии также имеют значение, потому что там есть крупные нефтяные трейдеры, через которые можно было бы организовать обход санкций. Один из характерных штрихов настоящего момента: British American Tobacco отказалась от сотрудничества с белорусской государственной табачной фабрикой «Неман», которую обвиняют в контрабанде табака и в финансировании режима Лукашенко.

Все эти ограничения имеют очень важный момент. Одним из любимых маневров Лукашенко во внешней политике было умение играть на интересах разных стран. Но теперь есть абсолютный консенсус всех стран ЕС, США, Канады, Великобритании, Норвегии и прочих с ними, что с этим политиком иметь дела нельзя. В такой кризисной ситуации приходится рассчитывать лишь на поддержку России. Но и с этим все непросто.

Несколько событий последнего времени говорят о том, что отношения Беларуси с Россией ухудшаются. В Минске закрыто представительство «Комсомольской правды», а журналист Геннадий Можейко задержан. Владимир Путин, несмотря на анонс, так и не приехал в Минск на саммит лидеров стран ЕАЭС и СНГ. А глава МИД России Сергей Лавров приехал на заседание Совета министров иностранных дел СНГ, но встречи с Александром Лукашенко у него не было. Но, пожалуй главное, появилась информация о том, что пакет из дорожных карт по углублению «интеграции» двух государств 4 ноября могут и не подписать. Как тут не вспомнить о том, 4 ноября Путин посчитал важнее отправиться в оккупированный Крым. А в информационном пространстве на голову Лукашенко «сбросили» несколько пропагандистских бомб, явно подрывающих остатки его авторитета среди граждан РБ.

Важно также помнить, что белорусский диктатор, очевидно с подсказки из Кремля, инициировал европейский миграционный кризис, пачками принимая мигрантов из третьих стран, и затем подталкивая их к границе со странами ЕС, попутно еще наживаясь на проблемах переселенцев. Именно поэтому в ЕС все решительней звучат голоса и есть подтвержденная решимость ввести санкции для белорусских авиакомпаний с запретом для них пересекать воздушное пространство Евросоюза. Это станет еще одним болезненным ударом для режима, ведь у белорусской государственной компании «Белавиа» 20 из 29 имеющихся в парке самолетов взяты в лизинг, преимущественно у европейских фирм.

К тому же над самим Лукашенко висит груз обвинений в причастности к массовым пыткам и репрессиям во время и после массовых выступлений против результатов президентских выборов в Беларуси. Об этом тоже не забывают в прогрессивном мире. И даже предлагают доставить зарвавшегося диктатора в Международный суд ООН.

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