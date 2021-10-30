Королева Елизавета II упростит свой рабочий график 3 30.10.2021, 11:23

Изменения вводятся на две недели.

Королева Великобритании 95-летняя Елизавета II в соответствии с рекомендациями медиков как минимум две недели будет работать в облегченном режиме. Об этом сообщает CNN.

"Врачи Ее Величества рекомендовали ей продолжать отдых как минимум на протяжении последующих двух недель", - говорится в заявлении Букингемского дворца.

Там отметили, что глава монархии будет выполнять лишь легкие функции и совершать онлайн аудиенции. Все официальные встречи на то время отменили.

С чем именно связаны рекомендации врачей не сообщается.

Ранее в октябре 95-летняя королева Елизавета II провела ночь в больнице. Перед госпитализацией она отменила визит в Северную Ирландию. Представитель Букингемского дворца тогда сообщил, что "проведены некоторые предварительные обследования".

Также сообщалось, что королева Великобритании полностью отказалась от алкоголя по совету врачей.

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