закрыть
30 октября 2021, суббота, 12:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Королева Елизавета II упростит свой рабочий график

3
  • 30.10.2021, 11:23
Королева Елизавета II упростит свой рабочий график

Изменения вводятся на две недели.

Королева Великобритании 95-летняя Елизавета II в соответствии с рекомендациями медиков как минимум две недели будет работать в облегченном режиме. Об этом сообщает CNN.

"Врачи Ее Величества рекомендовали ей продолжать отдых как минимум на протяжении последующих двух недель", - говорится в заявлении Букингемского дворца.

Там отметили, что глава монархии будет выполнять лишь легкие функции и совершать онлайн аудиенции. Все официальные встречи на то время отменили.

С чем именно связаны рекомендации врачей не сообщается.

Ранее в октябре 95-летняя королева Елизавета II провела ночь в больнице. Перед госпитализацией она отменила визит в Северную Ирландию. Представитель Букингемского дворца тогда сообщил, что "проведены некоторые предварительные обследования".

Также сообщалось, что королева Великобритании полностью отказалась от алкоголя по совету врачей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Каждый автобус сегодня – бочка с порохом
Каждый автобус сегодня – бочка с порохом Ирина Халип
Сильное выступление Валерия Цепкало
Сильное выступление Валерия Цепкало
Мне предлагали деньги за отмену забастовки
Мне предлагали деньги за отмену забастовки Сергей Дылевский
Экс-главный санитарный врач Минска: Есть быстрый способ остановить эпидемию COVID-19
Экс-главный санитарный врач Минска: Есть быстрый способ остановить эпидемию COVID-19 Иван Войтович