Ученые определили новый вид предков человека 1 30.10.2021, 11:27

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Он назван в честь черепа возрастом 600 тысяч лет, обнаруженного в Эфиопии.

Международная группа ученых предлагает ввести в палеоантропологическую науку новый термин — «Homo bodoensis» — и считать его одним из непосредственных предков человека, частично упразднив знаменитого Homo heidelbergensis.

Работа опубликована в журнале Evolutionary Anthropology: Issues News и Reviews. «Homo heidelbergensis» — один самых противоречивых и запутанных терминов в палеоантропологии. Он делится на «Homo heidelbergensis Африки» и «Homo heidelbergensis Европы». Первые считаются предками Homo sapiens (нас с вами), вторые — Homo neanderthalensis (неандертальцев).

Кроме того, в вид Homo heidelbergensis часто включают еще один — Homo rhodesiensis, или человека родезийского, череп которого нашли еще в 1921 году в замбийском городе Брокен-Хилл. Все это вносит путаницу, поскольку разные палеоантропологи приписывают Homo heidelbergensis разные характеристики, в том числе даже разные человеческие останки.

Поэтому международная команда ученых из университетов Виннипегского (Канада), Белградского (Сербия), Гавайского (США) и Китайской академии наук предложили ввести новый термин — «Homo bodoensis». В честь человеческого черепа возрастом 600 тысяч лет, обнаруженного в 1976 году в палеоантропологическом памятнике Бодо Д’ар в Эфиопии.

Таким образом, наша ветвь дифференцируется от побочных — неандертальской и денисовской. Ученые полагают, что термин Homo bodoensis можно использовать для характеристики останков людей из Африки и Восточного Средиземноморья периода 600 тысяч лет назад. В то время как окаменелости Homo этого периода, найденные в Европе, можно отнести к ранним неандертальцам.

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