За сутки нелегальные мигранты штурмовали белорусско-польскую границу 511 раз 30.10.2021, 11:44

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Польские погранслужбы задержали пособников нарушителей.

За минувшие сутки польские пограничники зафиксировали 511 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси, сообщает польская пограничная служба.

За сутки сотрудники пограничной службы Польши задержали 13 мигрантов из Ирака. За пособничество в нелегальной миграции арестованы пять человек. Решения о выезде с территории Польша были вынесены в отношении 108 человек.

Миграционный кризис начался в конце весны на фоне ухудшения отношений между Беларусью и Литвой, Латвией и Польшей.

В начале июля Лукашенко заявил, что официальный Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны Евросоюза.

Для борьбы с потоками мигрантов Литва, Латвия и Польша решили строить заборы на границе с Беларусью. Также Литва, Латвия и Польша приняли решение не впускать нелегальных мигрантов на свою территорию. Они разворачивают их на границе и отправляют обратно в Беларусь.

Европейцы обвиняют официальный Минск в организации «гибридной войны».

Отметим, что для многих мигрантов страны Балтии и Польша — это транзитные пункты. Их конечная цель — Германия и Франция.

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