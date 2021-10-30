Reuters: Суданская армия перед переворотом координировала планы с Кремлем 30.10.2021, 11:58

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Военные получили «зеленый свет» на дальнейшие действия.

Суданские военные перед захватом власти в стране обсуждали свои намерения с Москвой, пишет Reuters (перевод – Guildhall).

Суданская армия обратилась к Москве, чтобы защитить себя от любых санкций со стороны Совета безопасности ООН, в котором Россия имеет право вето. В итоге военные получили «зеленый свет» на дальнейшие действия, рассказали агентству официальные лица Судана.

Опрошенные Reuters дипломаты и аналитики отмечают, что военные, вероятно, стремятся наладить более тесные отношения с Россией. В частности, с Москвой поддерживает связи командующий военизированной группировкой Силы оперативного реагирования Мохаммед Хамдан Дагало.

Кремль пока не прокомментировал сообщение Reuters, которое отметило, что российские власти не осудили захват военными власти в Судане. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил в ходе работы над текстом заявления Совбеза, что Москва не согласна с определением смены власти в Судане как переворота. В России считают, что суданские события произошли в результате «системного кризиса из-за неспособности властей решать многочисленные проблемы и попыток навязать стране решения извне». Полянский также призвал не применять «двойные стандарты» по отношению к Судану.

Два дипломата, знакомые с ходом переговоров по тексту заявления Совбеза, рассказали Reuters, что Россия предложила выразить озабоченность событиями в Судане, а не осуждать захват власти.

Суданские военные 25 октября задержали нескольких членов переходного правительства страны, включая премьер-министра Абдаллу Хамдока, а также губернатора столицы Хартум и министров промышленности, связи, информации и финансов. После их ареста в столице государства начались массовые протесты, в которых приняли участие десятки тысяч человек.

В результате столкновений демонстрантов с военными погибли не меньше семи человек, более 140 получили ранения. По словам главнокомандующего вооруженными силами страны и фактического главы Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана, жертвы были с обеих сторон: в частности, военные потеряли одного солдата убитым и 58 — ранеными.

За неделю до переворота глава МИД России Сергей Лавров призвал прекратить «любое стороннее вмешательство во внутренние дела Судана», чтобы его граждане могли «сами определять свою судьбу».

У Москвы в Судане есть свои интересы. Российские компании занимаются в этой стране разработкой месторождений золота, а Минобороны ведет переговоры о строительстве на Красном море военной базы, которые при прежних властях зашли в тупик.

Ранее сообщалось, что Специальные службы Российской Федерации занимаются вербовкой агентов влияния среди военных элит в Судане в целях установления контактов с руководителем страны Абделем-Фаттахом-аль-Бурханом, который на данном этапе ориентируется на более влиятельных мировых игроков.

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