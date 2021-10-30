У госбанков России не выдержали нервы: рубль упал до минимума за неделю 1 30.10.2021, 12:04

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Обвал произошел на фоне распродаж госдолга.

Российский валютный закрывает октябрь худшей неделю с конца лета на фоне обвального падения цен государственных облигаций и спроса валюту от иностранных игроков, сообщает finanz.ru.

После сильнейшего за 7 месяцев падения в среду (на 1,6%) и неудачной попытки отскока в четверг на торгах в пятницу рубль откатился еще ниже и обновил недельные минимумы к доллару и евро - 71,02 и 82,45 рубля соответственно.

За три дня курсы валют на МосБирже стали выше на 1,5 рубля, в то время как рынок госдолга пережил кровавую драму. Индекс RGBI, отлеживающий котировки облигаций федерального займа, завершил неделю падением на 1,99% - худшим более чем за полтора года и вплотную приблизился к уровням коронавирусного «дна».

«Основная причина - очередные пугающие цифры по недельной инфляции», - пишут аналитики Locko Asset Management: рост индекса потребительских цен к 25 октября достиг 8%, что сулит дальнейшее ужесточение политики ЦБ.

По словам трейдеров долгового рынка, к распродаже ОФЗ подключились крупные российские игроки, в том числе государственные, которые прежде покупали в надежде на отскок наверх.

Российские госбанки по-крупному вложились в ОФЗ в прошлом году, закрывая дефицит бюджета, а затем долго терпели убытки от обесценения бумаг, которые, по оценке ЦБ, только за август и сентябрь составили 142 млрд рублей. Но в октябре падение рынка ускорилось до максимума с марта 2020-го, и терпение, похоже, лопнуло: началась ликвидация позиций.

На покупке, впрочем, остался крупнейший госбанк, который накопил триллион рублей прибыли за 9 месяцев и может позволить себе «пересиживать» потери.

Иностранные фонды тем временем выходят с российского долгового рынка полтора месяца без остановок, а на последней неделе продали бумаги на 80 млн долларов, по оценке EPFR Global.

Это давит на рубль вместе со спросом на валюту от зарубежных держателей акций «Роснефти» - 25 октября компания перечислила дивиденды на 191 млрд рублей, и теперь банки-кастодианы конвертируют их в доллары и евро, чтобы вывести из России.

«Рубль расположен недалеко от технически важных отметок, 71,20 за доллар и 82,50 за евро, преодоление которых будет говорить о смене краткосрочного тренда по российской валюте на нисходящий», говорит Елена Кожухова, аналитик «Велес Капитала».

Кэрри-трейд с валютами развивающихся стран, по оценке Bloomberg, принес инвесторам 3,6% за последние два месяца, а годовая отдача в 8% стала максимальной за пять лет. Но праздник на рынке подходит к концу: доходность может начать сжиматься по мере того, как ралли цен на сырье выдыхается, а центральные банки начинают нормализацию политики, говорит Ерик Нельсон, стратег Wells Fargo.

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