«В Минске ноль мест для госпитализации, ориентировочное время приезда скорой — 210 минут» 30.10.2021, 12:15

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Медики призывают белорусов оставаться дома.

«Сегодняшнее субботнее утро мы вынуждены начать с минорной ноты. Нам пишут читатели, рассказывая свои истории. Мы публикуем их, так как не можем оставить без внимания. Очень важно, чтоб правда сейчас звучала, а не была похоронена под кипами бюрократических отчетов хунты», — пишут белорусские медики на телеграм-канале COVID-19 BY.

«В Минске 0 мест для госпитализации. Ориентировочное время приезда скорой 210 минут. Во время вызова вас будут отговаривать от вызова и после принятия вызова будут звонить с мобильного и приводить доводы, что вы в хорошем состоянии…

Приехала скорая. Фельдшер рассказала, что даже с сатурацией 90 не забирают. Большую проблему вызывают межреберные спазмы и ломка в спине. Сама фельдшер это дважды пережила при ее возрасте в 24 года... Вот такие вот новости. Рекомендовать можно мази и гели для ослабления спазмов, из-за них и тяжко дышать…»

«Сiтуацыя ад узроўня палiклiнiкi да рэспублiканскай бальнiцы — гэта жах! Хаця да дактароў і мед. персаналу ў б-цы ў мяне пытанняў не было. Галоўная праблема -- арганізацыя паслуг. Першы раз у жыцці я не магла дазваніцца ў «хуткую»: ці ніхто не браў трубку, ці было занята... З наццатага разу дазванілася дачка, у мяне была сатурацыя 89. Тыя лекі для крыві каштуюць 100 руб., прыйшлося купляць, хоць перажыла «цэнавы» шок».

Мы берем борьбу в свои руки!

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