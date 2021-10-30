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Грузовик с российскими военными рухнул в пропасть в Армении

  • 30.10.2021, 12:22
  • 2,132
Грузовик с российскими военными рухнул в пропасть в Армении

Количество жертв устанавливается.

Один человек погиб и второй пострадал в горах Армении в дорожной аварии с грузовым транспортом. Местные издания пишут, что машина принадлежала пограничникам России. Жертвы устанавливаются, передает Shamshyan.

Трагедия произошла на юге страны на дороге, соединяющей Ереван с Мегри. На перевале Тигранашена грузовик с россиянами «скатился в ущелье», неуправляемо пролетев 150 м вниз.

Что привело к смертельному ДТП, еще предстоит выяснить правоохранителям. На место прибыла армянская военная полиция.

Представители Пограничных войск ФСБ России инцидент не комментировали.

За указанным перевалом находится приграничная с Азербайджаном Сюникская область. Россия располагает в районе Сюника двумя опорными пунктами своей расквартированной в Армении 102-й военной базы.

Состояние госпитализированного пограничника не уточняется.

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