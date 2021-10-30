Пять крутых фильмов о баскетболе из 90-х, которые помогут скоротать осенние вечера 1 30.10.2021, 12:43

Что можно посмотреть, оставшись дома с 1 ноября.

Вечера становятся все длиннее, и вероятность проливных дождей становится еще больше. Потому многие любители спорта будут все чаще оставаться дома у экранов цветных мониторов, сообщает «Прессбол».

В такие дни можно посмотреть художественные фильмы об одном из самых популярных игровых видов спорта на планете — Его Величестве баскетболе. Предлагаем пять фильмов на баскетбольную тематику, достойные вашего внимания, где будет и хип-хоп, и афроамериканская тематика, и невероятная сила духа!

Космический джем (США, 1996)

Замечательная семейная комедия с элементами анимации, в которой принял участие Его Воздушество Майкл Джордан. По сюжету фильма на Земле должна состояться историческая баскетбольная баталия межпланетного масштаба между мультяшными героями и инопланетными монстрами, отнявшими таланты игроков НБА. И тогда знаменитый кролик Багз Банни решает обратиться за помощью к Майклу Джордану, уже в середине 90-х получившего статус легенды баскетбола планетарного масштаба и одного из лучших баскетболистов всех времен и народов. В итоге Джордан сыграл в одной команде с мульт-героями и... Нет, спойлеров не будет. Фильм отлично подходит для просмотра с детьми, а также в большой и дружной компании любителей баскетбола.

Дневник баскетболиста (США, 1995)

Остросоциальная драма с еще совсем юным Леонардо Ди Каприо в главной роли. Фильм основан на реальных событиях, описанных в автобиографическом романе Джима Кэрролла — американского писателя, поэта и панк-музыканта. В подростковом возрасте Кэрролл был звездой юношеского баскетбола, однако затем в 13 лет пристрастился к запрещенным веществам… Период взросления несостоявшейся звезды баскетбола и лег в основу романа "Дневник баскетболиста", а потом и одноименного фильма. Кино показывает пример, как с помощью спорта можно победить пагубные привычки!

Над кольцом (США, 1994)

Еще один фильм о молодом перспективном баскетболисте, где роль «злого гения» играет легендарный хип-хоп исполнитель Тупак Шакур. Из-за присутствия в фильме Тупака, лента приобрела культовый статус у любителей хип-хопа. Заканчивается кино возвращением талантливого баскетболиста на путь истинный (то есть в спорт) , вместо криминальной повседневности афроамериканского гетто 90-х. Всем любителя баскетбола, гангстерских драм, и ценителям старой школы хип-хопа смотреть фильм очень рекомендуем.

Его игра (США, 1998)

И вновь спортивная драма в нашем списке. С настоящим звездным актерским — знаменитые голливудские актеры Мила Йовович, Дензел Вашингтон, Розарио Доусон и чемпион НБА Рэй Аллен. Классно, не правда ли? Завязка сюжета довольно интересна: главными герой Джейк по неосторожности убил свою жену и отбывает наказание в тюрьме. За это время их Иисус стал восходящей звездой баскетбола. И внезапно главному герою фильма предлагают сделку — выход из тюрьмы в обмен на то, что он уговорит своего талантливого сына играть за нужный колледж, опекаемый губернатором штата, который является ярым фанатом баскетбола…

Шестой игрок (США, 1997)

Завершим наш список также на комедийном аккорде! Правда, фильм «Шестой игрок» начинается совсем уж не весело… Кинолента повествует о двух братьях, которые уже добились больших успехов в студенческой баскетбольной команде. Но внезапно случается трагедия — один из братьев умирает. Кажется, что все уже потеряно, и их команде уже не выиграть чемпионат среди колледжей. Но во время первой игры происходит что-то странное — дух умершего баскетболиста возвращается, дабы помочь брату и команде победить. Фильм наполнен множеством комедийных моментов, и заканчивается на очень трогательной и душевной ноте.

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